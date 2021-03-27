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Бувач прокомментировал прогресс Захаряна и Тюкавина в «Динамо»

27 марта 2021, 10:51

Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач поделился мнением о прогрессе полузащитника Арсена Захаряна и нападающего Константина Тюкавина.

Я нахожусь в постоянном контакте с директором академии Александром Кузнецовым. Это настоящий профессионал своего дела, плюс очень приятный в общении и интеллигентный человек. Мы на связи и можем обсудить любой вопрос в любое время. У команд академии очень хорошие результаты. Считаю, что там ведётся очень продуманная работа, а клуб делает все необходимое для создания оптимальных условий. Руководство реализует очень амбициозный проект.

Есть очень интересные ребята, но всё покажет время и их работа. Вы знаете, я не удивлён тем уровнем и футболом, что демонстрируют Тюкавин и Захарян. Это талантливые футболисты, которые быстро учатся. Всё, что им нужно – продолжать в том же духе.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
27 марта в 12:21
Парни действительно хороши.
Брулин
Брулин
27 марта в 11:56
За молодым Динамо наблюдать интересно. Хотелось бы этого же в других командах.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
27 марта в 11:27
Тренерская немецкая мысль приносит пользу для российского футбола почище искусственного лимита. Вижу потенциал - ставлю в состав, в паспорт даже не заглядываю! А российским тренерам слабо?
minai
minai
27 марта в 11:15
Понятно, что Шварц - классный тренер.
Ironigor
Ironigor
27 марта в 11:14
Наверное вот таких тренеров нам и не хватает в стране. Профессионалов своего дела, любящих футбол и тех кого готовят в главные команды !!! И таких людей должно быть больше в нашей стране!!! И главных тренеров, которые не будут бояться давать им шансы показывать свое мастерство , раскрывать таланты молодым пацанам . Выстроенная стратегия развития клуба, от юношей, молодёжи в главную команду клуба !!! Как показывают последнее время, у Динамо это пока получается лучше всех !!! И эти ребятушки уже играют в молодёжной сборной России. И это и есть показатель успешности!!! Удачи им теперь в сборной России !!!
Всем Добра !!!!!
Галя Каблукова
Галя Каблукова
27 марта в 11:04
Сыграли классно ,пару матчей, уже звезды....Испортят пацанов ,своими комментариями..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
27 марта в 10:52
Удачи ребятам и дальше...
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