Бувач прокомментировал прогресс Захаряна и Тюкавина в «Динамо»

Спортивный директор «Динамо» поделился мнением о прогрессе полузащитника и нападающего .

Я нахожусь в постоянном контакте с директором академии Александром Кузнецовым. Это настоящий профессионал своего дела, плюс очень приятный в общении и интеллигентный человек. Мы на связи и можем обсудить любой вопрос в любое время. У команд академии очень хорошие результаты. Считаю, что там ведётся очень продуманная работа, а клуб делает все необходимое для создания оптимальных условий. Руководство реализует очень амбициозный проект.

Есть очень интересные ребята, но всё покажет время и их работа. Вы знаете, я не удивлён тем уровнем и футболом, что демонстрируют Тюкавин и Захарян. Это талантливые футболисты, которые быстро учатся. Всё, что им нужно – продолжать в том же духе.