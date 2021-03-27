Аршавин: «17-летний Захарян круче меня в этом возрасте. Большой талант»

Бывший футболист, а ныне директор департамента развития молодежного футбола «Зенита» по спортивным вопросам Андрей Аршавин поделился мнением об игре полузащитника «Динамо» и молодёжной сборной России Арсена Захаряна.
Захарян — это большой талант. Что мне бросилось в глаза, я еще в «Динамо-2» это увидел, он двумя ногами почти одинаково играет. Быстрый, хорошо сложенный, по фактуре уже почти как мужчина.
Кто сильнее 17-летний Аршавин или 17-летний Захарян? Я даже в 19 лет по 20-30 минут играл в РПЛ, а Захарян уже в основе выходит. 17-летний Захарян круче Аршавина, но надо смотреть, что будет дальше, где я прибавил, а Захарян может не прибавить.
Недавно Захарян вошёл в историю европейского футбола.
поди коньяк "Арарат" пригубил...
поди коньяк "Арарат" пригубил...
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1248219/arshavin-andrey-dinamo
А что смотреть , в поедании чипсов и хождении по кабакам Аршавин сильно прибавил, поэтому примером для молодежи быть не может в принципе. Да и моральный облик оставляет желать много лучшего. Гнилой человечишко Аршавин.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1248219/arshavin-andrey-dinamo
А что смотреть , в поедании чипсов и хождении по кабакам Аршавин сильно прибавил, поэтому примером для молодежи быть не может в принципе. Да и моральный облик оставляет желать много лучшего. Гнилой человечишко Аршавин.