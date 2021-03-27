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Аршавин: «17-летний Захарян круче меня в этом возрасте. Большой талант»

27 марта 2021, 15:36

Бывший футболист, а ныне директор департамента развития молодежного футбола «Зенита» по спортивным вопросам Андрей Аршавин поделился мнением об игре полузащитника «Динамо» и молодёжной сборной России Арсена Захаряна.

Захарян — это большой талант. Что мне бросилось в глаза, я еще в «Динамо-2» это увидел, он двумя ногами почти одинаково играет. Быстрый, хорошо сложенный, по фактуре уже почти как мужчина.

Кто сильнее 17-летний Аршавин или 17-летний Захарян? Я даже в 19 лет по 20-30 минут играл в РПЛ, а Захарян уже в основе выходит. 17-летний Захарян круче Аршавина, но надо смотреть, что будет дальше, где я прибавил, а Захарян может не прибавить.

Недавно Захарян вошёл в историю европейского футбола.

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Все комментарии
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
27 марта в 19:20
за дер Закарьяна ни с того ни с сего подписался
ermak6848
ermak6848
27 марта в 18:33
Вангует Андрюха однако...
поди коньяк "Арарат" пригубил...
stanichnik
stanichnik
27 марта в 16:57
После возобновления игр в РПЛ почти все наши футбольные эксперты отмечают не по годам зрелую игру Захаряна. Если даже Андрей Сергеевич сравнивая себя в девятнадцатилетнем возрасте с молодым динамовцем признаёт превосходство над собой, то наверняка Арсен будет кандидатом номер один в номинации "Первая пятёрка" в нашем футболе.
Рязань 062
Рязань 062
27 марта в 16:30
а аршавина и сейчас то нельзя назвать мужчиной. так себе...
Остапчук 67
Остапчук 67
27 марта в 16:24
Посмотрим на игру с Францией.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ gwynb1eidd (раскрыть)
27 марта в 15:56
И что? Футбольные и человеческие качество очень часто не совпадают. Здесь как раз такой случай.
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
27 марта в 15:52
Но это не мешало ему одно время быть лучшим игроком сборной России...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
27 марта в 15:42
Аршавин: "....надо смотреть, что будет дальше, где я прибавил, а Захарян может не прибавить"
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1248219/arshavin-andrey-dinamo
А что смотреть , в поедании чипсов и хождении по кабакам Аршавин сильно прибавил, поэтому примером для молодежи быть не может в принципе. Да и моральный облик оставляет желать много лучшего. Гнилой человечишко Аршавин.
karnager
karnager
27 марта в 15:42
Аршавин с годами только в ЧСВ прибавил и в весе
STVA 1
STVA 1
27 марта в 15:41
Молодец Шава!Не превозносит себя
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