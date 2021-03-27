Аршавин: «17-летний Захарян круче меня в этом возрасте. Большой талант»

Бывший футболист, а ныне директор департамента развития молодежного футбола «Зенита» по спортивным вопросам поделился мнением об игре полузащитника «Динамо» и молодёжной сборной России .

Захарян — это большой талант. Что мне бросилось в глаза, я еще в «Динамо-2» это увидел, он двумя ногами почти одинаково играет. Быстрый, хорошо сложенный, по фактуре уже почти как мужчина.