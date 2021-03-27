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Уткин: «Отборочный турнир для сборной России начинается сегодня»

27 марта 2021, 15:27
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия2 : 1Логотип футбольный клуб СловенияСловенияМатч завершен

Футбольный журналист и блогер Василий Уткин поделился ожиданиями от матча 2-го тура квалификационного раунда ЧМ-2022 Россия — Словения.

Главная мысль накануне этой важнейшей игры у меня есть. Даже две. Делюсь.

Первая. Как вы знаете, я «черчесоскептик». И взгляд на игру сборной нынешнего созыва у меня критический. В связи с этим я достаточно часто получаю ответную реакцию. Люди пишут, что они не поддерживают сейчас сборную России, что они болеют против неё. Болеть можно за кого угодно. Боление из патриотических соображений, мне кажется, стоит сейчас в одном ряду с таким количеством, с такой бессмысленной грудой явлений, которые происходят «из патриотических соображений», что это уже никого ни в чём не убеждает. В моем понимании это биение себя пяткой в грудь. Я всегда болею за сборную по другой причине. Расскажу.

Существование сборной в гораздо большей степени, чем клуба, является непрерывным процессом. Сборную нельзя разом обновить и начать с чистого листа. Что бы ни происходило, любое обновление бывает постепенным. Любое обновление прямо наследует результаты прежней команды. Вы скажете — клубы тоже, но там всё пролетает гораздо быстрее.

Поколение нынешней молодёжки не поедет на чемпионат мира, если команда Черчесова провалит отбор. И следующий шанс будет только через четыре года. Это будет ужасно. Я этого не просто не хочу; я этого страшусь. Так что болеть за сборную нужно всегда. Это такое экзистенциальное бремя.

И вторая мысль. У меня есть свой особый взгляд на то, как относиться к конкретным результатам. Вот в чём слабость взгляда, что три очка есть три очка, победа не пахнет? Применительно к Мальте, например? Да в том, что там три очка возьмут все. Ну, может, кто-то один нет; но не это решает турнир. И поражение хорватов в Мариборе — другое, но тоже очень важное: конечно, это неудача, но пусть это говорит тот, кто у Словении выиграет на её поле. Тогда и только тогда он, гипотетический победитель, получит то преимущество, которая Хорватия вроде как упустила. Никак не раньше. Так что в данный момент это неважно.

А важно то, что отборочный турнир для сборной России начинается сегодня. Если в такой игре упустить трёху, её наверстывать придётся потом, кровью и прочим, и не факт, что получится. Так что как ни относись, чем ни раздражайся — вперёд, Россия. Вот так. С точкой. Вперёд, «стасики»!»

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Все комментарии
SAFqwer
SAFqwer
27 марта в 16:49
Минимум не проиграют, или это не сборная..., а рассадник коррупции и кумовства...
Рязань 062
Рязань 062
27 марта в 16:02
как бы он не закончился сегодня...
Caniggia
Caniggia
27 марта в 16:00, ред.
Несмотря на скептическое отношение к предполагаемому набору трёх очков сборной России, большинства посетителей сайта, всё же хочется пожелать нашей сборной только победы ну и, если получится ещё, качественной игры, хотя в последнем терзают ещё более смутные сомнения, чем в победном результате. Безусловно, мы должны пожелать удачи нашей команде, в первую очередь, потому, что мы просто россияне. И здесь я с Василием не согласен, потому что патриотизм в спорте на уровне сборных никто не отменял и его неуместно сравнивать с патриотизмом другой "бессмысленной грудой явлений". Ну а то, что мы рискуем оставить сегодняшнюю молодёжку без ЧМ 2022, в случае отрицательного исхода сегодняшнего матча, то тут с Уткиным невозможно не согласиться. Он попал в точку на 100%! Это будет преступлением перед сегодняшней молодёжью.
Так что удачи нам сегодня и вперёд, Россия, не смотря ни на что!
112910415
112910415
27 марта в 15:53
точка зрения принимается
КЭТиК
КЭТиК
27 марта в 15:29
Лишь бы не закончился сегодня.
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