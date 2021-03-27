Хави: «Лёв стал бы отличным тренером для „Барселоны“»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави считает, что главный тренер сборной Германии мог бы возглавить каталонский клуба. 61-летний специалист покинет национальную команду после Евро-2020.

Лёв является великолепным тренером. Он хотел играть в зрелищный, атакующий футбол, а затем с его помощью стал чемпионом мира. В Германии сложилось иное понимание футбола, которое напоминает мне многое из того, что я знаю по игре в сборной Испании и «Барселоне». Лёв стал бы отличным тренером для «Барселоны».