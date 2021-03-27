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Хави: «Лёв стал бы отличным тренером для „Барселоны“»

27 марта 2021, 18:17

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави считает, что главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв мог бы возглавить каталонский клуба. 61-летний специалист покинет национальную команду после Евро-2020.

Лёв является великолепным тренером. Он хотел играть в зрелищный, атакующий футбол, а затем с его помощью стал чемпионом мира. В Германии сложилось иное понимание футбола, которое напоминает мне многое из того, что я знаю по игре в сборной Испании и «Барселоне». Лёв стал бы отличным тренером для «Барселоны».

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Все комментарии
Василий Корнечук
Василий Корнечук
27 марта в 19:12
Тренер сборной. Спорно. Может Юрген Клопп перейдет в Барселону. Джерард будет тренером в Ливерпуле.
Остапчук 67
Остапчук 67
27 марта в 18:51
Уже без Месси?
STVA 1
STVA 1
27 марта в 18:21
Без денег и ЛёвА не поможет))
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