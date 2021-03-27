Быстров: «Мы увидели совсем другой футбол, без шансов для Словении»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров прокомментировал победу национальной команды в матче отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Словении (2:1).
Мы увидели совсем другой футбол, ребята бились и боролись, с первой до последней минуты всё концентрированно, без шансов для Словении. Черчесов насытил центр поля и оборону. Второй тайм тоже был отличный, Словении с её звездами ничего не дали создать.
А если бы мяч вначале первого тайма за есался в штрафной не к Фернандесу а к словенцу то неизвестно что было бы. А уж количество брака наших центральных игроков вообще удивило.
Тактика Саламыча это Дзюба, другого ничего пока что нету
А если бы мяч вначале первого тайма за есался в штрафной не к Фернандесу а к словенцу то неизвестно что было бы. А уж количество брака наших центральных игроков вообще удивило.
Тактика Саламыча это Дзюба, другого ничего пока что нету
А могли пропустить первыми.
А могли пропустить первыми.