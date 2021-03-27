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Быстров: «Мы увидели совсем другой футбол, без шансов для Словении»

27 марта 2021, 23:29
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия2 : 1Логотип футбольный клуб СловенияСловенияМатч завершен

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров прокомментировал победу национальной команды в матче отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Словении (2:1).

Мы увидели совсем другой футбол, ребята бились и боролись, с первой до последней минуты всё концентрированно, без шансов для Словении. Черчесов насытил центр поля и оборону. Второй тайм тоже был отличный, Словении с её звездами ничего не дали создать.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
28 марта в 11:16
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    28 марта в 08:48
    С уважением. Мне тоже Черчесов нравится, особенно в бытность клубным тренером. Но повторюсь, забили мы не на классе а на везении, и хорошо что Головина с Оздоевым не удалили и Шунин не напривозил.
    А если бы мяч вначале первого тайма за есался в штрафной не к Фернандесу а к словенцу то неизвестно что было бы. А уж количество брака наших центральных игроков вообще удивило.
    Тактика Саламыча это Дзюба, другого ничего пока что нету
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    28 марта в 07:54
    Скоро евро, там и поглядим. А сейчас просто прёт сб. И словаки вничью, и хорваты первый матч проиграли. Это только начало отбора. Вот что будет в конце? Вот что важно).
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    28 марта в 05:57
    Футбола там было мало, благо соперники дают забивать
    Makao
    Makao
    28 марта в 02:37
    Да и какие звёзды в Словении? Иличич и Облак? Два игрока сборную не тащат. Или Месси регулярно берет с Аргентиной ЧМ?))) Все эти хвалебные отзывы похожи на попытку убедить самих себя в том, что всё хорошо. А по факту получаем ситуацию, в которой 6 из 11 игроков стартового состава - 30+. Это не норма и близко. Любая сбалансированная команда наглухо разобьёт этот дом престарелых. У Словении есть крутые игроки, да, но проблемных зон куда больше. А как будет играть такая сборная с условной Италией? Даже сборная Чили легко сейчас её пройдет - на скорости, которой у наших и быть не может при таких составах и схемах.
    Makao
    Makao
    28 марта в 02:29, ред.
    Честно говоря, во многом повезло. Могли пропустить первыми, могли пропускать второй и получать ничью (а может и 2:3 на кураже словенском). Игра была равной и получить могли и наши. Особенно когда на воротах Шунин - две глупейшие ошибки он допустил, и если бы не рикошеты , вполне могли быть пропущенные мячи еще. Где кто-то увидел гениальную тренерскую победу - не понимаю. Ну, центр поля у наших посильнее чуть, но какие "без шансов"? По большому счету повезло во многом) Но и это уже хорошо
    Ironigor
    Ironigor
    28 марта в 02:19, ред.
    Да ладно ,полно вам Володя душой кривить, уж не до такой жестепени !!! Выиграли, да и слава богу!!!
    SAFqwer
    SAFqwer
    28 марта в 01:14
    Шансы были, как у одних таки у других, но наши были чуть лучше, что и отразилось в конечном результате.... "Без шансов"-это перебор...
    Александр Рябов
    Александр Рябов ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    28 марта в 00:54, ред.
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ Александр Рябов (раскрыть)
      28 марта в 00:05
      Дружище, просто взяли три очка, ничего более не нужно придумывать. Взяли три очка, все молодцы , Все.
      А могли пропустить первыми.
      Александр Рябов
      Александр Рябов
      27 марта в 23:52, ред.
      Подписываюсь под каждым словом! Тренерская победа. Словения очень серьёзная команда, и по именам и по организованности. Уж на этот раз диванные эксперты точно не скажут что обыграли дворовую команду (да, я наивный). Да, второй тайм был просадкой - есть над чем работать. Но ожидания от игры нашей сборной самые лучшие. И результат.
      STVA 1
      STVA 1
      27 марта в 23:52
      Видно Вова другой матч смотрел!))Шансы были во втором
      Konst56
      Konst56
      27 марта в 23:37
      Таких звезд победили... Как с этим дальше жить?
      Caniggia
      Caniggia
      27 марта в 23:35
      Видимо, Володька в перерыве позвонил, дал советы.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      27 марта в 23:30
      Рад за наших...
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