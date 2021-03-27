Быстров: «Мы увидели совсем другой футбол, без шансов для Словении»

Бывший футболист сборной России прокомментировал победу национальной команды в матче отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Словении (2:1).

Мы увидели совсем другой футбол, ребята бились и боролись, с первой до последней минуты всё концентрированно, без шансов для Словении. Черчесов насытил центр поля и оборону. Второй тайм тоже был отличный, Словении с её звездами ничего не дали создать.