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«Ему не стоило так себя вести». Дель Пьеро — о Роналду, бросившем повязку

29 марта 2021, 23:36
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия2 : 2Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Бывший нападающий сборной Италии Алессандро Дель Пьеро прокомментировал поступок форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, который бросил капитанскую повязку на газон в концовке матча квалификации ЧМ-2022 с Сербией (2:2).

Это чрезмерная реакция. Ему не стоило так себя вести. Злиться – нормально, обсуждать на повышенных тонах такой эпизод с судьями – нормально, но бросать капитанскую повязку и уходить так – это слишком для человека, который является капитаном и кумиром, как Роналду.

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Все комментарии
112910415
112910415
30 марта в 11:25
с одной стороны - со всяким может случиться на эмоциях !
с другой стороны - всякого будут критиковать за это ... так принято
ЮЗИК
ЮЗИК
30 марта в 05:10
Сандро знает о чём говорит
амурец
амурец
30 марта в 02:18
согласен с Дель Пьеро, понятно, что судья напротачил, но свои эмоции надо сдерживать, всё таки капитан сборной
sv_1969
sv_1969
30 марта в 00:32
прав конечно Дель Пьеро
Ironigor
Ironigor
30 марта в 00:20
Всё в пылу ярости бывает.
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