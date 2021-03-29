«Ему не стоило так себя вести». Дель Пьеро — о Роналду, бросившем повязку

Бывший нападающий сборной Италии Алессандро Дель Пьеро прокомментировал поступок форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, который бросил капитанскую повязку на газон в концовке матча квалификации ЧМ-2022 с Сербией (2:2).
Это чрезмерная реакция. Ему не стоило так себя вести. Злиться – нормально, обсуждать на повышенных тонах такой эпизод с судьями – нормально, но бросать капитанскую повязку и уходить так – это слишком для человека, который является капитаном и кумиром, как Роналду.
с другой стороны - всякого будут критиковать за это ... так принято
с другой стороны - всякого будут критиковать за это ... так принято