«Ему не стоило так себя вести». Дель Пьеро — о Роналду, бросившем повязку

Бывший нападающий сборной Италии прокомментировал поступок форварда «Ювентуса» и сборной Португалии , который бросил капитанскую повязку на газон в концовке матча квалификации ЧМ -2022 с Сербией (2:2).

Это чрезмерная реакция. Ему не стоило так себя вести. Злиться – нормально, обсуждать на повышенных тонах такой эпизод с судьями – нормально, но бросать капитанскую повязку и уходить так – это слишком для человека, который является капитаном и кумиром, как Роналду.