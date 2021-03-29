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Петржела: «Россия точно не проиграет Словакии»

29 марта 2021, 21:09
СловакияЛоготип футбольный клуб Словакия2 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела порассуждал о предстоящем матче сборной России с национальной командой Словакии в рамках квалификации ЧМ-2022.

Сборная России сильнее словацкой, но не так хороша, как сейчас чешская (улыбается). Но если серьезно, можно сказать, что и сборная России — хорошая.

Россия может обыграть Словакию на ее поле? Россия точно не проиграет — как минимум для нее будет ничья. Практически уверен, что так будет. В предыдущих матчах лично меня словаки ничем не удивили.

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Все комментарии
311
311
30 марта в 23:50
Ты не поверишь!)
112910415
112910415
30 марта в 09:08
нехорошее это дело - победу заранее праздновать !
Союзник противников
Союзник противников ответ stanichnik (раскрыть)
29 марта в 23:24
А вы верите в победу над Данией,обыгравшей Францию,или в поражение последней??? И с каким счётом должна выиграть наша сборная у Дании,если три команды наберут по шесть очков? Мы всухую проиграли сборной французских колоний,и у них сейчас 2-1.МАльту они обыграют с нужным счётом,вот и всё.А вот в игре нашей результат не ясен.Наши игроки-трусы,ориентирующиеся на общее мнение о собственной неполноценности,да и тренер вывел их на матч с Францией "сыграть вничью".А от моего мнения результат не зависит.Что думаю,то и говорю.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
29 марта в 23:19
Я тоже думаю,что будет победа,или ничья!
stanichnik
stanichnik ответ Союзник противников (раскрыть)
29 марта в 23:13
Рано Вы нашу молодёжку списываете, или Вы специально так говорите, карта слезу любит.
Союзник противников
Союзник противников
29 марта в 22:06
Ожидать можно всё что угодно,но в финал она выйдет,в отличие от молодёжки.А недавно казалось наоборот.
Q-J-G
Q-J-G
29 марта в 21:49, ред.
Будем надеяться на то, что Россия обыграет Словакию... Но нельзя недооценивать соперника, переоценивая свои возможности, как случилось со словаками, в матче Словакия-Мальта 2:2....

Только максимальная концентрация, максимальная "заряженность" на игру, и играть с первой и до последней секунды, до финального свистка, "не расслабляясь"... Шансы на победу есть, и надо максимально использовать эти шансы...
asraeil
asraeil
29 марта в 21:47
Посмотрим какой будет счет на табло....
Q-J-G
Q-J-G
29 марта в 21:37
Точно мы узнаем только после окончания матча...
За адекватность
За адекватность
29 марта в 21:30, ред.
"Практически уверен, что так будет." Когда идет разговор про нашу сборную, то практически уверенным нельзя быть ни в чем. Мало ли что, цунами, тайфуны, Меркурий в ретрограде. А так конечно хотелось бы стопроцентного результата в трех стартовых матчах. Как обычно личное мнение.
VeniaminS
VeniaminS
29 марта в 21:28
Будем надеяться!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
29 марта в 21:22
Торопиться в прогнозах не стоит. Всяко может быть.
STVA 1
STVA 1
29 марта в 21:21
Властимил все знает))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
29 марта в 21:19
Чтобы увереннее себя чувствовать необходимо обязательно победить.
Ironigor
Ironigor
29 марта в 21:14, ред.
Будем надеяться только на выигрыш !!!
Little Caprice
Little Caprice
29 марта в 21:14
"Точно".... Россия "точно" не обыграет сборную из топ-25, а вот проиграть Словакии вполне может.
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