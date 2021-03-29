Петржела: «Россия точно не проиграет Словакии»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела порассуждал о предстоящем матче сборной России с национальной командой Словакии в рамках квалификации ЧМ-2022.
Сборная России сильнее словацкой, но не так хороша, как сейчас чешская (улыбается). Но если серьезно, можно сказать, что и сборная России — хорошая.
Россия может обыграть Словакию на ее поле? Россия точно не проиграет — как минимум для нее будет ничья. Практически уверен, что так будет. В предыдущих матчах лично меня словаки ничем не удивили.
Только максимальная концентрация, максимальная "заряженность" на игру, и играть с первой и до последней секунды, до финального свистка, "не расслабляясь"... Шансы на победу есть, и надо максимально использовать эти шансы...
Только максимальная концентрация, максимальная "заряженность" на игру, и играть с первой и до последней секунды, до финального свистка, "не расслабляясь"... Шансы на победу есть, и надо максимально использовать эти шансы...