Петржела: «Россия точно не проиграет Словакии»

Бывший главный тренер «Зенита» порассуждал о предстоящем матче сборной России с национальной командой Словакии в рамках квалификации ЧМ -2022.

Сборная России сильнее словацкой, но не так хороша, как сейчас чешская (улыбается). Но если серьезно, можно сказать, что и сборная России — хорошая.

Россия может обыграть Словакию на ее поле? Россия точно не проиграет — как минимум для нее будет ничья. Практически уверен, что так будет. В предыдущих матчах лично меня словаки ничем не удивили.