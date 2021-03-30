ГлавнаяНовости

Пять нападающих находятся в шорт-листе «Милана»

30 марта 2021, 10:58

«Милан» планирует подписать нападающего в летнее трансферное окно.

Как сообщается, основными кандидатами на усиление атаки «россонери» являются Душан Влахович («Фиорентина»), Андреа Белотти («Торино») и Донуэлл Мален (ПСВ). Кроме того, в шорт-листе миланского клуба находятся Одсонн Эдуар («Селтик») и Майрон БоадуАЗ Алкмар»).

Ранее стало известно, при каком условии нападающий Марио Манджукич останется в «Милане».

Все новости
Слухи«Манчестер Сити» летом попробует подписать Лукаку
Сегодня, 11:58 Комментарии3
Слухи«Атлетико» стал ещё одним претендентом на Влаховича
Сегодня, 10:42 Комментарии3
Слухи«Аталанта» интересуется 20-летним талантом из «Брюгге»
Сегодня, 10:42 Комментарии2
СлухиРайола озвучил условия, при которых Холанд перейдёт в «Барселону»
Сегодня, 10:12 Комментарии22
Слухи«Ювентус» не будет продлевать аренду Мораты
Сегодня, 09:53 Комментарии6
СлухиСерхио Ромеро близок к переходу в «Бока Хуниорс»
Сегодня, 09:20 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Мысыктар
Мысыктар
30 марта в 12:39
Белотти отлично подошел бы.
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri
30 марта в 11:48
из всех, сейчас милану подойдет Белотти, знаком с чемпионатом, не надо адаптироваться, знаком с спецификой чемпионата (Влахович мне кажется не подойдет в связи с возрастом, еще молод и зелен)
так что мне кажется Андреа будет хороший вариант, другой вопрос, захочет ли он покидать Турин
STVA 1
STVA 1
30 марта в 11:28
А подпишут Саньку Кокорина)))
КЭТиК
КЭТиК
30 марта в 11:16
И тут все зависит от того попадет Милан в Лигу Чемпионов или нет.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
30 марта в 11:15
Влахович хорошая кандидатура
Владимир 77
Владимир 77
30 марта в 11:07
Зачем вообще брали Манджукича?
ОПС
ОПС
30 марта в 11:00
Кого нибудь да подпишет.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100