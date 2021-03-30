Пять нападающих находятся в шорт-листе «Милана»

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30 марта 2021, 10:58

«Милан» планирует подписать нападающего в летнее трансферное окно.

Как сообщается, основными кандидатами на усиление атаки «россонери» являются («Фиорентина»), («Торино») и ( ПСВ ). Кроме того, в шорт-листе миланского клуба находятся («Селтик») и (« АЗ Алкмар»).

Ранее стало известно, при каком условии нападающий Марио Манджукич останется в «Милане».