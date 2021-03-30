Пять нападающих находятся в шорт-листе «Милана»

«Милан» планирует подписать нападающего в летнее трансферное окно.
Как сообщается, основными кандидатами на усиление атаки «россонери» являются Душан Влахович («Фиорентина»), Андреа Белотти («Торино») и Донуэлл Мален (ПСВ). Кроме того, в шорт-листе миланского клуба находятся Одсонн Эдуар («Селтик») и Майрон Боаду («АЗ Алкмар»).
Ранее стало известно, при каком условии нападающий Марио Манджукич останется в «Милане».
так что мне кажется Андреа будет хороший вариант, другой вопрос, захочет ли он покидать Турин
так что мне кажется Андреа будет хороший вариант, другой вопрос, захочет ли он покидать Турин