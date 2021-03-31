Червиченко: «Миранчук нулёвый сегодня был. Зачем было его выпускать?»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от игры сборной России в отборочном матче ЧМ -2022 против Словакии (1:2), отдельно подвергнув критике выступление российского полузащитника «Аталанты» , вышедшего на поле на 58-й минуте.

Как говорил в фильме Глеб Жеглов: «Наказаний без вины не бывает». Команда не атакует. Может, Черчесов сказал футболистам, что за владение мячом дают три очка? Почему мы, например, в еврокубках проигрываем? Наши подхватывают мяч, вроде как владеют преимуществом, а потом начинается как в фильмах про ковбоев или индейцев, когда они скачут вокруг чего-то, а толку никакого — так и наши. Не понимаю, то ли им доплачивают за то, что они забегут с мячом в ворота, то ли им доплачивают за то, что они по воротам не бьют. Каждый раз улучшают и улучшают ситуацию.

В прошлом матче Черчесов выпустил Миранчука. Но видно же, что человек не в кондициях. Зачем опять его выпускать? Он же нулёвый сегодня был. Я вообще случайно увидел, что он на поле. Смотрю, кто там опять еле ходит, потом вижу — Миранчук.