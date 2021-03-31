ГлавнаяНовости

Червиченко: «Миранчук нулёвый сегодня был. Зачем было его выпускать?»

31 марта 2021, 02:25
СловакияЛоготип футбольный клуб Словакия2 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от игры сборной России в отборочном матче ЧМ-2022 против Словакии (1:2), отдельно подвергнув критике выступление российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, вышедшего на поле на 58-й минуте.

Как говорил в фильме Глеб Жеглов: «Наказаний без вины не бывает». Команда не атакует. Может, Черчесов сказал футболистам, что за владение мячом дают три очка? Почему мы, например, в еврокубках проигрываем? Наши подхватывают мяч, вроде как владеют преимуществом, а потом начинается как в фильмах про ковбоев или индейцев, когда они скачут вокруг чего-то, а толку никакого — так и наши. Не понимаю, то ли им доплачивают за то, что они забегут с мячом в ворота, то ли им доплачивают за то, что они по воротам не бьют. Каждый раз улучшают и улучшают ситуацию.

В прошлом матче Черчесов выпустил Миранчука. Но видно же, что человек не в кондициях. Зачем опять его выпускать? Он же нулёвый сегодня был. Я вообще случайно увидел, что он на поле. Смотрю, кто там опять еле ходит, потом вижу — Миранчук.

Все новости
Червиченко: «Маслова нужно поддержать, хотя поржать чуть-чуть можно»
Сегодня, 11:48 Комментарии6
«Химки» в конце апреля проведут переговоры по поводу Мирзова и Идову
Сегодня, 11:35 Комментарии3
Еркин рассказал, почему отказался от полиграфа
Сегодня, 11:21 Комментарии3
Семак заявил, что спокойно относится к разговорам об отставке
Сегодня, 10:30 Комментарии10
Минспорт разберется в ситуации со смертью игрока «Знамени труда»
Сегодня, 09:59
Семак: «От побед нельзя устать»
Сегодня, 09:33 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ZaZizu
ZaZizu
31 марта в 23:28
Когда червиченко перестанет смотреть футбол местом,на котором сидит?
Voinnet
Voinnet
31 марта в 12:21
Ну да, ну да...если бы не выпустил, вопил бы чего же он великого Миранчука не выпустил. Хорошая позиция из-за спины кричать ни за что не отвечая
Baggio R.
Baggio R.
31 марта в 08:20
Червиченко тоже является никакущим экспертом, но это не мешает ему постоянно высказывать свое мнение. Если б Миранчука не выпустили, то и не узнали, что он был бы нулевым)
sv_1969
sv_1969
31 марта в 07:16
Червь в своём репертуаре
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
31 марта в 05:54
Усатый должен был попробовать!
ДСА
ДСА
31 марта в 05:29
Не тянет он в Аталанте.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
31 марта в 05:22
У усача свои тараканы в голове.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
31 марта в 03:08
Зачем его вызывали
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100