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Оздоев: «Ничего страшного. Мы свои очки в России возьмём»

31 марта 2021, 01:09
СловакияЛоготип футбольный клуб Словакия2 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев прокомментировал выездное поражение от Словакии (1:2) в отборочном матче ЧМ-2022.

Нельзя было сегодня терять очки. Наверное, в первом тайме не хватало свежести. Во втором начали играть по-другому, прибавили в скорости, появились моменты. Но так получается, что сегодня не забрали те очки, которые должны были забрать.

Эпизод, где Фернандес и Джикия держали друг друга? Не знаю, кто там был ответственным. Пока ещё не разбирали моменты, тренеры разберут. В любом случае мы готовились, нам говорили, что, кроме как со стандартов, они на данном этапе голов не забивали и что нужно смотреть внимательно. Но так получилось, они заблокировали [друг друга]. Думаю, ничего страшного. Мы свои очки в России заберём. Мы с каждым игроком на стандартах всегда персонально работаем, но кого-то винить нет смысла. Думаю, в любом случае команда выигрывает, и команда проигрывает. Я не вижу в этом ничего такого.

Не знаю, чего не хватило, чтобы помешать Маку в эпизоде со вторым голом. Я пытался закрыть дальний угол, а он ударил под ногу, мяч пошёл в ближний угол. Думаю, такая ситуация сложилась из-за того, что мы забили гол и подумали: сейчас дожмём. Как-то чуть расслабились, раскрылись. Всегда так получается, что если команда глубоко сидит и практически не атакует, то ты думаешь, что сейчас не добегут. Но так произошло.

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Все комментарии
Bolshoy
Bolshoy
31 марта в 19:15
А Словения у себя дома очки возьмет... О Хорватии вообще молчу...Так, что третье место обеспечено, как по рейтингу, так и по игре...
alexamit
alexamit
31 марта в 16:21
Очки возьмёте...Только в магазине Оптика.
LAISMEN
LAISMEN
31 марта в 11:39
Соавтором второго гола в наши ворота оказался и еще что то говорит.
"Я пытался закрыть дальний угол, а он ударил под ногу, мяч пошёл в ближний угол."
Пытался но не смог........
гусс
гусс
31 марта в 08:30
тревожно ребята тревожно хорватия нам еще даст джазу в гости словению ехать словаки блин думаю третьи если будем в группе и то хорошо
Locomotive Breath
Locomotive Breath
31 марта в 07:45
Реакция Оздоева на удары по его ногам особенно впечатлила))). Мужик!)))
Ваша совесть
Ваша совесть
31 марта в 07:27
Что ты вообще делаешь в основе сборной, Жирков и Жемалетдинов? Ну не игроки они основы! Юры просто не хватает даже на первый тайм! А эти двое не имеют вообще Техники паса, удара и отбора с прессингом!
112910415
112910415
31 марта в 06:45
" расслабились ... раскрылись ... всегда так ..."
Evilhuman
Evilhuman
31 марта в 06:31
Только что проиграли и уже делят шкуру не убитого медведя, не уподобляйся Широкову
ДАША Д
ДАША Д
31 марта в 04:25
Похоже он даже не расстроился.
zsb1961
zsb1961
31 марта в 02:11
Нужно брать все очки, а не фантазировать!!!
Scarlet Witch
Scarlet Witch
31 марта в 01:42
Ага, особенно с такими днарями, как ты.
Leha-ha50
Leha-ha50
31 марта в 01:29, ред.
Что то уж больно бойкий этот парень. Магомед сегодня в игру явно не попал, да и не он один. Жирков , Кудряшев, Дзюба очень смотрелись как то невзрачно. Большую часть матча проходили пешком, поздно забегали. Коррективы в состав надо было в перерыве вносить, а лучше было бы в основу внести изменения.
Но главному виднее. Будем ждать следующих матчей.
Всем здоровья.
Ironigor
Ironigor
31 марта в 01:19, ред.
А что тебе мешало в Словакии ??? Какие причины??? Почему всегда, когда что-то не получается, ищите какие-то непонятные для болельщиков которые видят вашу невнятную, без ликую игру , причины. Не знаю, не видел, не понимаю , нельзя было, - и это причины поражения??? А для нас болельщиков тем более не понятна такая причина вашей не внятной игры. Ну это и не топ команда кому можно так без проблемно для них, проигрывать. Просто надо начинать играть в Футбол, а не ходить по полю ,и как ты это делал ,размахивать руками во время игры, как будто ты не знаешь куда попал и что от тебя требуется. Начните уже играть и получать удовольствиеот игры , заоднои нас радовать !!! Всем Добра !!!
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