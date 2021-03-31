Оздоев: «Ничего страшного. Мы свои очки в России возьмём»

Полузащитник «Зенита» и сборной России прокомментировал выездное поражение от Словакии (1:2) в отборочном матче ЧМ -2022.

Нельзя было сегодня терять очки. Наверное, в первом тайме не хватало свежести. Во втором начали играть по-другому, прибавили в скорости, появились моменты. Но так получается, что сегодня не забрали те очки, которые должны были забрать.

Эпизод, где Фернандес и Джикия держали друг друга? Не знаю, кто там был ответственным. Пока ещё не разбирали моменты, тренеры разберут. В любом случае мы готовились, нам говорили, что, кроме как со стандартов, они на данном этапе голов не забивали и что нужно смотреть внимательно. Но так получилось, они заблокировали [друг друга]. Думаю, ничего страшного. Мы свои очки в России заберём. Мы с каждым игроком на стандартах всегда персонально работаем, но кого-то винить нет смысла. Думаю, в любом случае команда выигрывает, и команда проигрывает. Я не вижу в этом ничего такого.

Не знаю, чего не хватило, чтобы помешать Маку в эпизоде со вторым голом. Я пытался закрыть дальний угол, а он ударил под ногу, мяч пошёл в ближний угол. Думаю, такая ситуация сложилась из-за того, что мы забили гол и подумали: сейчас дожмём. Как-то чуть расслабились, раскрылись. Всегда так получается, что если команда глубоко сидит и практически не атакует, то ты думаешь, что сейчас не добегут. Но так произошло.