«Будем думать, будем делать выводы». Черчесов — после поражения от Словакии

Главный тренер сборной России поделился мыслями после поражения от команды Словакии (1:2) в матче 3-го тура квалификации ЧМ -2022.

Проиграли игру, хотя, естественно, рассчитывали на большее. В какие-то моменты владели инициативой. Другое дело, что стандартная ситуация, которая немного перевернула игру. Тем более мы были готовы к этому, в последние игры словаки с игры практически не забивали, только со стандартов. Готовились к этому, но не сделали до конца.

Мы проигрывали, надо было менять игру. Мы и систему поменяли, перешли на четыре защитника. Потом выпустили второго нападающего. Вышли свежие игроки, которые добавили. Давление оказали, забили тот гол, который так ждали, но быстро пропустили быстрый гол. Потом давили-давили, имели моменты, но не забили.

Обратная замена Мостового означала, что нам нужно было выпустить второго нападающего и сыграть ромбом в середине. Мы посчитали, что в эту систему Мостовой не вписывается.

Моменты были, надо было их завершать. Будем думать, будем делать выводы.