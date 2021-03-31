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«Будем думать, будем делать выводы». Черчесов — после поражения от Словакии

31 марта 2021, 00:37
СловакияЛоготип футбольный клуб Словакия2 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мыслями после поражения от команды Словакии (1:2) в матче 3-го тура квалификации ЧМ-2022.

Проиграли игру, хотя, естественно, рассчитывали на большее. В какие-то моменты владели инициативой. Другое дело, что стандартная ситуация, которая немного перевернула игру. Тем более мы были готовы к этому, в последние игры словаки с игры практически не забивали, только со стандартов. Готовились к этому, но не сделали до конца.

Мы проигрывали, надо было менять игру. Мы и систему поменяли, перешли на четыре защитника. Потом выпустили второго нападающего. Вышли свежие игроки, которые добавили. Давление оказали, забили тот гол, который так ждали, но быстро пропустили быстрый гол. Потом давили-давили, имели моменты, но не забили.

Обратная замена Мостового означала, что нам нужно было выпустить второго нападающего и сыграть ромбом в середине. Мы посчитали, что в эту систему Мостовой не вписывается.

Моменты были, надо было их завершать. Будем думать, будем делать выводы.

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Все комментарии
ZaZizu
ZaZizu
31 марта в 23:35
Рассказал,как 14 летний любитель футбола,брависимо!
И это гл.тр. национальной сборной России!
Ваша совесть
Ваша совесть ответ Bolshoy (раскрыть)
31 марта в 21:02
Если Вы внимательно прочитали мой комментарий я написал, что сложись впечатление такое. Я не утверждал, что слили. А вообще смыслов может быть много: может Стаса сливают и тд
kts99
kts99
31 марта в 20:25
    Absinthe3
    Absinthe3
    31 марта в 18:54
    Курбан Бердыев вошёл в топ-30 лучших тренеров в мире по версии Clubelo

    Курбан Бердыев вошёл в топ-30 лучших тренеров в мире по версии Clubelo
    Аналитический портал Clubelo составил рейтинг лучших тренеров в мире. В вычислениях применялся сложный алгоритм рейтинга «Эло», разработанного американским физиком Арпадом Эло.

    Первое место в списке занял нынешний наставник «Манчестер Сити», испанский специалист Хосеп Гвардиола (2173 очка). На второй строчке — аргентинец Диего Симеоне из «Атлетико» (2070). Замкнул первую тройку главный тренер «Тоттенхэма», португалец Жозе Моуринью.

    В топ-30 рейтинга оказался специалист из Туркменистана — Курбан Бердыев (27-е место, 1858 очков).

    68-летний Курбан Бердыев покинул российский футбольный клуб «Рубин» 5 июня 2019 года и с тех пор не тренировал. Вместе с «Рубином» он дважды стал чемпионом России, один раз — Кубок России и два раза — Суперкубок страны. С «Ростовом» он стал серебряным призером РПЛ и завоевал путевку в групповой турнир Лиги чемпионов, пробившись через квалификацию.
    Bolshoy
    Bolshoy ответ Ваша совесть (раскрыть)
    31 марта в 18:22
    Со всем можно согласиться , кроме - "игру сливали"... Какая выгода от этого " слива" ?
    Dima salev
    Dima salev
    31 марта в 15:26, ред.
    Далер Кузяев и Фернандес в каждом матче хорошо играють. Остальные не всегда показывают хороший футбол
    minai
    minai
    31 марта в 14:15
    Вот и я вижу, что Станислав Саламыч какой то задумчивый. А позорные проигрыши в Лиге наций не располагали к раздумьям и деланию выводов ?
    шацк
    шацк
    31 марта в 14:09
    Для того чтобы думать нужны мозги, которых в голове Стаса просто нет! Очередной провал главного тренера, очень много очевидных ошибок и по составу и по тактике. Наша сборная в разы сильнее Словаков и просто обязана была их обыгрывать, но с таким рулевым даже ничью зацепить не смогли...
    dzvinka
    dzvinka
    31 марта в 13:35
    да ладно, Мак красиво разобрался и забил, молодцом.
    Garrincha58
    Garrincha58
    31 марта в 11:48
    ничего не долго осталось тебе думать после Евро снимут как миленького
    Честный Зритель
    Честный Зритель
    31 марта в 11:44
    Каким 3 ромбом вы играли))) вы в навесики продолжаете играть....другой тактики нет на иргу)))...думал он там что есть чем думать)))
    ilyafrom
    ilyafrom
    31 марта в 11:37
    Думают много, играют мало
    Слайш
    Слайш
    31 марта в 11:33
    Разбор игры в стили нашей раши - джамшут биль, биль, биль - всё пробиль..

    Этот усатый недотёпа кидается общими фразами, вместо того чтобы говорить о своих тактических ошибках, главная из которых - отсутствие человека в центре для связи обороны и полузащиты. Это в тысячный раз доказывает, что чабан - просто манекен, у него нет ни малейшего понятия о том, как выстраивать команду и как реагировать на сложные ситуации по ходу матча!

    Обратная замена Мостового - это вообще фейспалм..
    112910415
    112910415
    31 марта в 11:30
    крупный мыслитель ... нельзя ему не верить
    Roman73
    Roman73
    31 марта в 11:25, ред.
    Черчесов похож на студента -троечника, который с бульдожьим упорством снова и снова приходит пересдавать сессию , приходит с одним и тем же старым багажом и надеется измором взять уставшую фортуну.
    В его эпоху результаты лучше качества игры , надеяться на искромётный, свежий, оптимистичный футбол не приходится. Для части публики и руководства результат важнее игры , цель оправдывает средства и видимо Станислав продержится до полного обнуления. Мы обречены смотреть на эту нудь ещё несколько циклов дожидаясь какого -нибудь шального результата .
    materazzi2855
    materazzi2855
    31 марта в 11:17
    Не пора ли попросить Стасика?
    spartak kursk
    spartak kursk
    31 марта в 11:11
    Тут не думать уже надо,а прыгать.Прыгать выше головы...Потому как игр с главным конкурентом-Хорватией ещё не было,а первого места уже нет....

    Терапия уже не поможет,только хирургия нас спасёт!!!!!!

    Хотя на счёт думок.....,думать всё же пора бы и начать.....Вчера думки были одни,в прочем как и всегда,что делать?А мысли на поле не было и в помине.
    XL-965
    XL-965
    31 марта в 11:05
    Наша сборная проиграла команде которая проигрывала Мальте 0-2 и не обыграла Кипр, фактор усталости
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
    31 марта в 11:02
    Ладно если бы эти стартеры были звёзды,а то как всегда кумовская Сборнаяя
    nikot
    nikot
    31 марта в 11:02
    Капитан Словаков красавчик,руку не подал зюбе,не запачкал ладони!!!
    За наших
    За наших
    31 марта в 10:57
    Какая то сборная непонятная..Никакого развития..Сколько ни смотрю матчи, после ЧМ18 - ничего нового не увидел,ни в игре ни в тактике.
    minai
    minai
    31 марта в 10:44
    Тихо ! Чабан думать будет.
    ГолдБол
    ГолдБол
    31 марта в 10:41
    Пока игра строится по принципу "сильно ударь по белому яичку и, возможно, мяч отскочит в ворота" ни скорости, ни результата не будет. Надо наигрывать молодежь с комбинационным футболом. А у нас статисту таблички заполняют. Скорее бы он уже все рекорды на свое имя переписал и на пенсию. Хватит над болельщиками и страной издеваться!
    oFANATo
    oFANATo
    31 марта в 10:40, ред.
    Ну что усатый, помог тебе рукоблуд? А ещё ему капитанскую повязку надел...срамота.
    Пока нашей сборной будет руководить Черчесов ничего хорошего не будет.
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
    31 марта в 10:35
    Весь мир делает ставку на молодежь,только у нас играют те,кому 30+,а ведь на скамейке сидели те,которые должны были играть.Обидное поражение,очень обидное,Стас.С этой сборной Словакии справились бы многие наши клубы,при чем легко.
    David Young
    David Young ответ Знатог (раскрыть)
    31 марта в 10:24
    .
    Знатог
    Знатог ответ Новый Рубин (раскрыть)
    31 марта в 10:22
    Дак ведь пенсионный возраст повысили.
    Kuvkil
    Kuvkil
    31 марта в 10:20
    Смотря на наших грубиянов, болеть уже за них не хотелось.
    Lu4nik
    Lu4nik ответ Новый Рубин (комментарий удален) (раскрыть)
    31 марта в 10:14
    Де Зюба вчера включился под конец игры.. я аж засмотрелся
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    31 марта в 10:09, ред.
    Разве можно было выпускать на этот матч уставших ветеранов дзюбу , кудряшова, жиркова.....Или техничного и забивного Мирзова и Соболя маринует , как грибы . Того же Фомина можно было выпустить.
    В общем Саламыч живет еще воспоминаниями ЧМ -18.
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