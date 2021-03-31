Миранчук: «Пропустили обидный второй гол, а в концовке не дожали»

Полузащитник сборной России прокомментировал поражение от команды Словакии (1:2) в матче 3-го тура квалификации ЧМ -2022.

Соглашусь, что в первом тайме была сдержанная игра, действовали проще, не хотели ошибаться в простых ситуациях.

Во втором тайме тренер выпустил меня на поле с задачей усилить игру впереди. Как мне показалось, почти сразу же забили гол, вдохновились. Затем пропустили обидный гол, а в концовке не дожали, хотя моменты были у нас.

Быстрый ответ словаков на наш гол? У нас было больше игроков в штрафной, но он (Роберт Мак) как-то шел и шел и попал между ног. Он исполнил хорошо, но такие голы обидные. Это выбивает немного…

Насколько удобно взаимодействовать с Александром Головиным? Каждый индивидуален, мы с Сашей не похожи. Он хорошо видит игру, хороший первый прием. Было пару моментов, когда он хорошо находил между линиями и не боялся отдавать передачи. Играть с ним приятно, он действует всегда опасно.