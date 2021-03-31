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Миранчук: «Пропустили обидный второй гол, а в концовке не дожали»

31 марта 2021, 00:19
СловакияЛоготип футбольный клуб Словакия2 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук прокомментировал поражение от команды Словакии (1:2) в матче 3-го тура квалификации ЧМ-2022.

Соглашусь, что в первом тайме была сдержанная игра, действовали проще, не хотели ошибаться в простых ситуациях.

Во втором тайме тренер выпустил меня на поле с задачей усилить игру впереди. Как мне показалось, почти сразу же забили гол, вдохновились. Затем пропустили обидный гол, а в концовке не дожали, хотя моменты были у нас.

Быстрый ответ словаков на наш гол? У нас было больше игроков в штрафной, но он (Роберт Мак) как-то шел и шел и попал между ног. Он исполнил хорошо, но такие голы обидные. Это выбивает немного…

Насколько удобно взаимодействовать с Александром Головиным? Каждый индивидуален, мы с Сашей не похожи. Он хорошо видит игру, хороший первый прием. Было пару моментов, когда он хорошо находил между линиями и не боялся отдавать передачи. Играть с ним приятно, он действует всегда опасно.

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Все комментарии
112910415
112910415
31 марта в 06:41
группа людей,обученных медленно катать футбольный мяч
Scarlet Witch
Scarlet Witch
31 марта в 01:47
Кого вы там не дожали, пешеход кривоногий? До твоего выхода в меньшинстве играли, а после ещё хуже . . .
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
31 марта в 00:30, ред.
Леша фантазер, однако. " В концовке не дожали...." Осталось уточнить кто кого не дожал. Словаки всю игру выглядели лучше. А паника Черчесова выразилась в том, что он выпустил Мостового и тут же заменил его. Это бессилие тренера.
kasyak7
kasyak7
31 марта в 00:30, ред.
С таким тренером и муравью не забить.А судя по раскладу в таблице ситуация повторяется как и в лиге наций. В конце отборочного цикла ещё не раз вспомним этот матч.т.к. этих потеряных очков может и не хватить для выхода из группы.
Cat01
Cat01
31 марта в 00:25
Рано начали петь песни....
Futurista
Futurista
31 марта в 00:25
2 обидных пропустили...
STVA 1
STVA 1
31 марта в 00:21
Работы непочатый край! Мостовой и Павлюченко наверное думают что за прогноз дали!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
31 марта в 00:21
Марио подарил надежду,но увы!
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