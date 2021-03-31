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«Ничего страшного, дома выиграем». Широков — о поражении России от Словакии

31 марта 2021, 00:15
СловакияЛоготип футбольный клуб Словакия2 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился мыслями после матча 3-го тура квалификации ЧМ-2022 с национальной командой Словакии (1:2).

Ничего страшного не произошло. Мы до этого искромётно не играли, у нас есть проблемы в позиционном нападении. Они никуда не ушли, сейчас проявились – когда играем медленно идей нет. А скорость появляется – можно обыгрывать. Но до игроков, которые могут отдать последнюю передачу, мяч ещё нужно довести. А так как это происходит медленно, то получают они мяч в неудобных позициях и не могут себя проявить.

Если подводить итоги трёх матчей, то здорово, что взяли очки. Хотелось ничью, но проиграли – ничего страшного. Дома выиграем.

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Все комментарии
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan ответ 112910415 (раскрыть)
31 марта в 08:36
Совершенно точно подмечено!
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan
31 марта в 08:35
Интересно вот что. Этот эксперт до матча знал о недостатках российской команды ,о которых сейчас говорит? Знал, наверное... А что говорил? Победа в кармане у нас, мы сильнее и прочее...А теперь что говорит? Ему все одно: победа , поражение-- все одно; сегодня проиграли, завтра выиграем, лишь бы оперетта продолжалась и у него брали интервью.
Зачем брать интервью у этого банкрота-эксперта, каждой дырке затычке?
112910415
112910415
31 марта в 06:37
до чего привычная последовательность !
* победим !
* ну, не беда, ещё отыграемся
* шансы не выход не потеряны
* эх ... сделаем выводы к следующему отбору ...
ОПС
ОПС
31 марта в 03:25
И дома шапками закидаем, не привыкать.
mihaluch
mihaluch
31 марта в 02:05
Сборная пешеходов она лишь подтвердила это название.
kasyak7
kasyak7
31 марта в 00:32
Дома выиграем!? При чем здесь это??? Главное из группы выйти..
drug01
drug01
31 марта в 00:28
Все теряют очки...
Ironigor
Ironigor
31 марта в 00:26
В такой медленный футбол, просто нельзя играть !!!
sv_1969
sv_1969
31 марта в 00:22
Не всё так просто
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
31 марта в 00:19
Я сказал тоже самое!
Raulvbg
Raulvbg
31 марта в 00:19
Колхоз же еп
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