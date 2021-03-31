«Ничего страшного, дома выиграем». Широков — о поражении России от Словакии

Бывший футболист сборной России поделился мыслями после матча 3-го тура квалификации ЧМ -2022 с национальной командой Словакии (1:2).

Ничего страшного не произошло. Мы до этого искромётно не играли, у нас есть проблемы в позиционном нападении. Они никуда не ушли, сейчас проявились – когда играем медленно идей нет. А скорость появляется – можно обыгрывать. Но до игроков, которые могут отдать последнюю передачу, мяч ещё нужно довести. А так как это происходит медленно, то получают они мяч в неудобных позициях и не могут себя проявить.

Если подводить итоги трёх матчей, то здорово, что взяли очки. Хотелось ничью, но проиграли – ничего страшного. Дома выиграем.

