«Ничего страшного, дома выиграем». Широков — о поражении России от Словакии

Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился мыслями после матча 3-го тура квалификации ЧМ-2022 с национальной командой Словакии (1:2).
Ничего страшного не произошло. Мы до этого искромётно не играли, у нас есть проблемы в позиционном нападении. Они никуда не ушли, сейчас проявились – когда играем медленно идей нет. А скорость появляется – можно обыгрывать. Но до игроков, которые могут отдать последнюю передачу, мяч ещё нужно довести. А так как это происходит медленно, то получают они мяч в неудобных позициях и не могут себя проявить.
Если подводить итоги трёх матчей, то здорово, что взяли очки. Хотелось ничью, но проиграли – ничего страшного. Дома выиграем.
Зачем брать интервью у этого банкрота-эксперта, каждой дырке затычке?
Зачем брать интервью у этого банкрота-эксперта, каждой дырке затычке?
* победим !
* ну, не беда, ещё отыграемся
* шансы не выход не потеряны
* эх ... сделаем выводы к следующему отбору ...
* победим !
* ну, не беда, ещё отыграемся
* шансы не выход не потеряны
* эх ... сделаем выводы к следующему отбору ...