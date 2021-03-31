Александр Мостовой: «Вообще не понял обратную замену Мостового»

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча российской команды против Словакии (1:2) в рамках отборочного этапа ЧМ -2022.

По отсутствию Миранчука у меня были вопросы с первой игры против сборной Мальты, когда он не вышел в основном составе. Видимо, Черчесов не видит его в основном составе.

Обратная замена Андрея Мостового для меня непонятна. Я вообще не понял, зачем он [Черчесов] его выпустил и зачем убрал. Это вопросы к главному тренеру.

Честно говоря, думал, что наши сегодня не проиграют. К этому были близки, но словаки с точки зрения самоотдачи провели одну из лучших своих игр за последнее время. Роберт Мак забил гол за счёт индивидуального мастерства. Тут не нужно никого винить, нужно похвалить словацкого футболиста.