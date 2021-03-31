Александр Мостовой: «Вообще не понял обратную замену Мостового»

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча российской команды против Словакии (1:2) в рамках отборочного этапа ЧМ-2022.
По отсутствию Миранчука у меня были вопросы с первой игры против сборной Мальты, когда он не вышел в основном составе. Видимо, Черчесов не видит его в основном составе.
Обратная замена Андрея Мостового для меня непонятна. Я вообще не понял, зачем он [Черчесов] его выпустил и зачем убрал. Это вопросы к главному тренеру.
Честно говоря, думал, что наши сегодня не проиграют. К этому были близки, но словаки с точки зрения самоотдачи провели одну из лучших своих игр за последнее время. Роберт Мак забил гол за счёт индивидуального мастерства. Тут не нужно никого винить, нужно похвалить словацкого футболиста.
Назначьте уже Черевченко....хотя это невозможно,он же никому не лижет)
Назначьте уже Черевченко....хотя это невозможно,он же никому не лижет)