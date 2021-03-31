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Александр Мостовой: «Вообще не понял обратную замену Мостового»

31 марта 2021, 01:18
СловакияЛоготип футбольный клуб Словакия2 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча российской команды против Словакии (1:2) в рамках отборочного этапа ЧМ-2022.

По отсутствию Миранчука у меня были вопросы с первой игры против сборной Мальты, когда он не вышел в основном составе. Видимо, Черчесов не видит его в основном составе.

Обратная замена Андрея Мостового для меня непонятна. Я вообще не понял, зачем он [Черчесов] его выпустил и зачем убрал. Это вопросы к главному тренеру.

Честно говоря, думал, что наши сегодня не проиграют. К этому были близки, но словаки с точки зрения самоотдачи провели одну из лучших своих игр за последнее время. Роберт Мак забил гол за счёт индивидуального мастерства. Тут не нужно никого винить, нужно похвалить словацкого футболиста.

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Все комментарии
ZaZizu
ZaZizu
31 марта в 23:32
Потому что у нас есть своя священная криштиану дзюбиньо,и даже если эта корова мертвая,она всё равно играет 90 минут. Тренер то молодой и неопытный,ссыт авторитетов менять,зато Мостового слева при постоянных провале кузяева справа-легко! Гениальнейший блатной шарлатан!
Назначьте уже Черевченко....хотя это невозможно,он же никому не лижет)
Ironigor
Ironigor
31 марта в 10:13
Ну вот так оказывается тоже бывает.
Знатог
Знатог
31 марта в 07:08
Черчесов: не понял, зачем Черчесов менял Мостового?
112910415
112910415
31 марта в 06:47
Мостовой : " Я ждал комментарий Мостового ! "
ДСА
ДСА
31 марта в 06:31
В общем матч проиграл Черчесов.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
31 марта в 05:26
Накаркал вчера мостовой, ыксперт который.
Leha-ha50
Leha-ha50
31 марта в 01:22
Надо было МАТЧ ТВ смотреть , там Стасик все объяснил.
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