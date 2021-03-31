Онопко: «Результат матча со Словакией расстроил, а игра — нет»

Бывший защитник сборной России остался доволен выступлением российской команды в третьем отборочном матче ЧМ -2022, несмотря на поражение от Словакии (1:2).

Меня расстроил результат, а игра — нет. Увидел боевой футбол в исполнении сборной России. Шкриньяр забил нам после типичной наигранной комбинации, Джикия и Фернандес оказались заблокированы в момент взятия ворот. Наши защитники не разобрались, но давайте отдадим должное сопернику — они знали, что нужно делать акцент на стандартные положения, потому что позиционно против России сложно играть.

С первой минуты было видно, что словаки нацелены на борьбу, они на каждом участке поля выгрызали мяч. Мы эту борьбу не проиграли, но проиграли отдельные моменты. Второй гол нам забили из-за ошибки защитников, ещё и индивидуальные действия Мака оказались на высоком уровне.

Выручающего Дзюбы сегодня не хватало. Но так кажется из-за последних классных игр, которые провёл Артём. Но один футболист не делает погоду и не решает результат матча, поэтому его не самая яркая игра всё равно не может быть причиной сегодняшнего поражения.

Растерянности в действиях Черчесова я не увидел. Обратная замена Мостового? Такое иногда бывает в футболе, Черчесов же не один принимает решения, тренерский штаб немного не угадал, но в этом нет ничего страшного. Сначала захотели ускорить фланги, потом поняли, что лучше создать дополнительное давление в штрафной и выпустили Соболева, рабочий момент.