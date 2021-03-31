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Онопко: «Результат матча со Словакией расстроил, а игра — нет»

31 марта 2021, 01:39
СловакияЛоготип футбольный клуб Словакия2 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший защитник сборной России Виктор Онопко остался доволен выступлением российской команды в третьем отборочном матче ЧМ-2022, несмотря на поражение от Словакии (1:2).

Меня расстроил результат, а игра — нет. Увидел боевой футбол в исполнении сборной России. Шкриньяр забил нам после типичной наигранной комбинации, Джикия и Фернандес оказались заблокированы в момент взятия ворот. Наши защитники не разобрались, но давайте отдадим должное сопернику — они знали, что нужно делать акцент на стандартные положения, потому что позиционно против России сложно играть.

С первой минуты было видно, что словаки нацелены на борьбу, они на каждом участке поля выгрызали мяч. Мы эту борьбу не проиграли, но проиграли отдельные моменты. Второй гол нам забили из-за ошибки защитников, ещё и индивидуальные действия Мака оказались на высоком уровне.

Выручающего Дзюбы сегодня не хватало. Но так кажется из-за последних классных игр, которые провёл Артём. Но один футболист не делает погоду и не решает результат матча, поэтому его не самая яркая игра всё равно не может быть причиной сегодняшнего поражения.

Растерянности в действиях Черчесова я не увидел. Обратная замена Мостового? Такое иногда бывает в футболе, Черчесов же не один принимает решения, тренерский штаб немного не угадал, но в этом нет ничего страшного. Сначала захотели ускорить фланги, потом поняли, что лучше создать дополнительное давление в штрафной и выпустили Соболева, рабочий момент.

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Все комментарии
Слайш
Слайш
31 марта в 11:50
может его и выгнали из ЦСКА, потому что он смотрит на 77 и говорит что это футбол..?
Ironigor
Ironigor ответ David Young (раскрыть)
31 марта в 10:27, ред.
Благодарю, просто был не в курсе.
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan
31 марта в 08:23
Совсем не согласен с Онопко, но это лично мое мнение: игры как таковой, в понимании тактической грамотности , новых схем и стиля, организованности и много чего другого , я не увидел.
Да, колхоз бежал вперед к победе мировой революции, но бежал без какой-либо внятной и понятной игры...тЧто тут могло понравиться Онопко?
Русского человека настроить на борьбу достаточно просто- сказывается нац.характер,- но этого одного сегодня уже мало. Римские легионы брали верх именно своей организацией и выучкой, тактикой.
Варвары тоже были храбрыми, шли смело на врага, но...
112910415
112910415
31 марта в 06:55
Онопко доволен игрой, а перечислить её достоинства почему-то не взялся (?!)
David Young
David Young ответ Ironigor (раскрыть)
31 марта в 01:48
Доброй ночи. Наступил последний день месяца, так что (из правил конкурса):
"В связи с формированием групп, в последний день месяца матчи, начинающиеся с 00.00 по 04.59 по мск будут закрыты для ставок."
Scarlet Witch
Scarlet Witch
31 марта в 01:44
Как такое УГ могло не расстроить? Или он уснул минуте на десятой?
Ironigor
Ironigor
31 марта в 01:41
Доброй ночи , а где ставки можно ставить, что-то куда-то делось???
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