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Бубнов: «Не нужно было снова выставлять эту схему с пятью защитниками»

31 марта 2021, 04:49
СловакияЛоготип футбольный клуб Словакия2 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от игры сборной России в отборочном матче ЧМ-2022 против Словакии (1:2).

Результат неожиданный, но ещё более неожиданной оказалась игра сборной России. Было ясно, что словаки будут обороняться — так оно и случилось. Хозяева действовали организованно, вторым номером, отдали мяч. Впереди рассчитывали на стандарты и быстрые контратаки. И то и другое в итоге принесло им плоды: Шкриньяр забил после углового, а Мак на скорости прошёл российских защитников в штрафной. Нам нужно было показывать более агрессивный футбол и не выставлять снова эту схему с пятью защитниками. Неспроста во втором тайме пришлось от неё отказаться, чтобы играть быстрее.

После перерыва Черчесов выпустил Мостового, чтобы перейти на игру в четыре защитника. Но полузащитник, судя по всему, не справился с тем заданием, которое ему было дано, и пришлось делать обратную замену. Когда вышел Соболев, ему на пару с Дзюбой удалось создать остроту впереди, у нас даже получилось сравнять счёт. Но повторю: изначально выбранный план игры себя не оправдал. В середине ничего у нас не получалось, фланги словаки тоже перекрывали. Большую часть времени Дзюба был отрезан от остальной команды.

Первый пропущенный мяч? Там Джикия и Фернандес не разобрались и столкнулись друг с другом. В итоге упустили Губочана и Шкриньяра — они оба выходили на передачу с углового. Первый поставил блок, а второй спокойно отправил мяч в сетку.

Подводя итоги этих трёх матчей, отмечу: сборная России пока не может стабильно играть. Против Мальты хорошо провели первый тайм, а во втором выглядели гораздо хуже. Точно так же против Словении: во второй половине встречи пришлось обороняться, играть, как говорили наши тренеры, «на результат». Со Словакией и вовсе провалили оба тайма. Надо понимать, что состав ещё не наигран в достаточной степени. Долго не было Головина, только-только появился Жемалетдинов… Ну и усталость сказывается — режим довольно тяжёлый. Возможно, стоило провести ротацию состава.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
31 марта в 09:59
Кто бы там что ни говорил, а усатый по-прежнему за 5 лет физручества не обыграл ни одну сильную сборную или даже крепкого середняка, типа сегодняшней Словакии. Словения ниже нас в рейтинге - это примерно наш уровень ниже среднего.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
31 марта в 07:39
Всё уже,проехали,ща начнут надо было так,надо было эдок!
mihaluch
mihaluch
31 марта в 07:04
Что говорить проиграли вчистую из-за неправильно выбранной тактики.
КЭТиК
КЭТиК
31 марта в 05:20
Задним умом все думать умеют.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
31 марта в 05:17
Бубень дело говорит а упёртому усачу пофиг.
sv_1969
sv_1969
31 марта в 05:14
Думаю Мост с Павом не ожидали
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