Бубнов: «Не нужно было снова выставлять эту схему с пятью защитниками»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от игры сборной России в отборочном матче ЧМ -2022 против Словакии (1:2).

Результат неожиданный, но ещё более неожиданной оказалась игра сборной России. Было ясно, что словаки будут обороняться — так оно и случилось. Хозяева действовали организованно, вторым номером, отдали мяч. Впереди рассчитывали на стандарты и быстрые контратаки. И то и другое в итоге принесло им плоды: Шкриньяр забил после углового, а Мак на скорости прошёл российских защитников в штрафной. Нам нужно было показывать более агрессивный футбол и не выставлять снова эту схему с пятью защитниками. Неспроста во втором тайме пришлось от неё отказаться, чтобы играть быстрее.

После перерыва Черчесов выпустил Мостового, чтобы перейти на игру в четыре защитника. Но полузащитник, судя по всему, не справился с тем заданием, которое ему было дано, и пришлось делать обратную замену. Когда вышел Соболев, ему на пару с Дзюбой удалось создать остроту впереди, у нас даже получилось сравнять счёт. Но повторю: изначально выбранный план игры себя не оправдал. В середине ничего у нас не получалось, фланги словаки тоже перекрывали. Большую часть времени Дзюба был отрезан от остальной команды.

Первый пропущенный мяч? Там Джикия и Фернандес не разобрались и столкнулись друг с другом. В итоге упустили Губочана и Шкриньяра — они оба выходили на передачу с углового. Первый поставил блок, а второй спокойно отправил мяч в сетку.

Подводя итоги этих трёх матчей, отмечу: сборная России пока не может стабильно играть. Против Мальты хорошо провели первый тайм, а во втором выглядели гораздо хуже. Точно так же против Словении: во второй половине встречи пришлось обороняться, играть, как говорили наши тренеры, «на результат». Со Словакией и вовсе провалили оба тайма. Надо понимать, что состав ещё не наигран в достаточной степени. Долго не было Головина, только-только появился Жемалетдинов… Ну и усталость сказывается — режим довольно тяжёлый. Возможно, стоило провести ротацию состава.