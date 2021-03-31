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Прядкин: «Думаю, штаб Черчесова сделает правильные выводы»

31 марта 2021, 03:51
СловакияЛоготип футбольный клуб Словакия2 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал поражение сборной России от Словакии (1:2) в отборочном матче ЧМ-2022.

Мы изначально понимали, что группа у нас очень плотная и ровная. Как видим, проходных игр нет — все теряют очки, включая команды, которые были в первой и второй корзинах. На мой взгляд, сборная России начала отборочную кампанию нормально, хотя, конечно, поражение от Словакии в равном и тяжёлом матче достаточно обидное. Даже ничья, к которой мы были близки, позволила бы сохранить отрыв от соперников.

Но в любом случае вся борьба впереди. Думаю, тренерский штаб Станислава Черчесова сделает правильные выводы.

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Все комментарии
rubinovyi2
rubinovyi2
31 марта в 11:45
"Мы изначально понимали, что группа у нас очень плотная и ровная."
Космос,а не группа...))))
Мафиёзник
Мафиёзник
31 марта в 11:24
Как вы смеете, неблагодарные, на героя нации Стаса гнать)))??? Он же после ЧМ неприкасаемый. По фиг, что сборная валит все матчи с более - менее путными соперниками, но ведь усач саму Испанию победил по пенальти(очень давно).)))
112910415
112910415
31 марта в 10:50
Стас постоянно делает правильные выводы (
cska1948
cska1948
31 марта в 09:47
Сколько уже этих выводов было сделано, а толку? Главное, просвета не видно, но выводы делаются с завидным постоянством!
ЮЗИК
ЮЗИК
31 марта в 08:32
Сколько уже можно давать ему время для выводов
Аксинья
Аксинья
31 марта в 08:21
Ого, Прядкин проснулся, сходи Дюкова разбуди и его послушаем...
Caniggia
Caniggia
31 марта в 07:59
Сами упустили шанс уйти в комфортный отрыв перед большим перерывом. Никаких выводов особых после этого поражения сделано не будет. Останется всё та же тупая трусливая тактика с Дзюбой впереди. Окончательно на место нас должен поставить Евро, где в лучшем случае - это 3 место в группе. Ну а продолжение отбора ЧМ 1 сентября с Хорватией, надеюсь, уже будет не по руководством Тимура (Стаса) и его команды.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
31 марта в 07:47, ред.
Так надо давно выводы сделать по самому штабу. Ой, давно пора. Но сдаётся мне, что и после Евро этот штаб будет в сборной. Типа дадут отбор довести до конца, бесславного и позорного.
ОПС
ОПС
31 марта в 05:27
Остается только надеяться.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
31 марта в 05:18
Очки потеряны какие ещё выводы.
КЭТиК
КЭТиК
31 марта в 04:19
Толку от каких-то выводов, когда проиграли.
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