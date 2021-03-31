Прядкин: «Думаю, штаб Черчесова сделает правильные выводы»

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал поражение сборной России от Словакии (1:2) в отборочном матче ЧМ -2022.

Мы изначально понимали, что группа у нас очень плотная и ровная. Как видим, проходных игр нет — все теряют очки, включая команды, которые были в первой и второй корзинах. На мой взгляд, сборная России начала отборочную кампанию нормально, хотя, конечно, поражение от Словакии в равном и тяжёлом матче достаточно обидное. Даже ничья, к которой мы были близки, позволила бы сохранить отрыв от соперников.

Но в любом случае вся борьба впереди. Думаю, тренерский штаб Станислава Черчесова сделает правильные выводы.