Составы Франции и Англии — дороже миллиарда евро, Россия — 32-я. Самые ценные сборные планеты

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вчера, 19:02

Виртуальные деньги дают реальный расклад сил.

В футболе очень сильно правило: где деньги — там победы. В отдельно взятых матчах «бедные» могут обыграть «богатых», однако в больших турнирах топ-клубы и топ-сборные не оставляют шансов тем, кто «помладше». Разговоры о деньгах применительно к клубам ведем постоянно, но то же ориентировочные стоимости «Трансфермаркта» могут дать представление о силе национальных команд, если суммировать ценники всех футболистов под знаменами той или иной страны. Держите несколько спойлеров:

- Сборные Англии и Франции обладают составами, чья стоимость превышает 1 миллиард евро. Другие команды сейчас не дотягивают до этой отметки.

- В топ-20 самых ценных национальных команд планеты входят 16 сборных из Европы и 4 сборные, представляющие Южную Америку.

- Состав сборной России оценивается в 139.55 миллиона евро, это 32 место в мире. Сравним с нашими ближайшими противниками?

Соперники сборной России по групповой стадии Евро-2020:

8 место. Бельгия — 722 млн евро

15 место. Дания — 301.3 млн евро

71 место. Финляндия — 29.5 млн евро

Соперники сборной России по отборочной группе ЧМ -2022:

12 место. Хорватия — 348 млн евро

34 место. Словения — 134.85 млн евро

36 место. Словакия — 122.8 млн евро

84 место. Кипр — 17.2 млн евро

112 место. Мальта — 6.03 млн евро

Самые ценные сборные по конфедерациям:

UEFA (Европа): Франция (1 место в мире) — 1.07 млрд евро

CONMEBOL (Южная Америка): Бразилия (3) — 951 млн евро

CAF (Африка): Кот-д`Ивуар (22) — 245.18 млн евро

CONCACAF (Северная Америка): США (25) — 208 млн евро

AFC (Азия): Южная Корея (38) — 110 млн евро

OFC (Океания): Новая Зеландия (78) — 21.63 млн евро

Топ-10 сборных команд с самыми ценными составами

10 место. Нидерланды — 512.75 млн евро

Самый дорогой стартовый состав (391.5 млн евро): Бизо — Думфрис, Де Йонг, Де Лигт, Вейндаль — ван де Бек, Гравенберг, Вейналдум — Депай, Бергвейн, Мален.



Голландцы пропустили два крупных турнира кряду — Евро-2016 и ЧМ -2018, а отборочный турнир ЧМ -2022 начали с болезненного поражения от Турции (2:4), что усложнит «оранжевым» турнирную задачу. Много говорят о том, что у Нидерландов сейчас недостаточно талантливое поколение, но у голландцев 10-й по стоимости футболистов состав в мире и почти 400-миллионная основа. Проходить квалификацию на крупные турниры должны с закрытыми глазами.

9 место. Аргентина — 535.5 млн евро

Самый дорогой стартовый состав (368.5 млн евро): Э. Мартинес — Монтиэль, Лукас Мартинес, Медина, Тальяфико — Де Пауль, Ло Чельсо, Корреа — Окампос, Месси, Лаутаро Мартинес.

Команда трех Мартинесов и одного Месси получилась не такой звездной по именам, как мы привыкли, и если в атаке есть Лео, Лаутаро и Лукас, то самый дорогостоящий защитник — Николас Тальяфико из «Аякса», оцененный в 25 миллионов евро.

8 место. Бельгия — 722 млн евро

Самый дорогой стартовый состав (498 млн евро): Куртуа — Кастань, Денайер, Дендокер, Вертонген — Прат, Тилеманс, Де Брюйне — Феррейра-Карраско, Э. Азар, Лукаку.

Основа сборной Бельгии — это почти полмиллиарда евро. Сборная России дважды уступила «красным дьяволам» в отборе Евро-2020, а теперь попытается взять реванш в финальной части турнира. Но шансов, прямо скажем, немного. Слишком велик разрыв в классе.

7 место. Португалия — 767 млн евро

Самый дорогой стартовый состав (568 млн евро): Лопеш — Канселу, Диаш, Перейра, Мендеш — Невеш, Б. Силва, Фернандеш, Жоау Фелиш — Роналду, Диого Жота.

Португальский состав выглядит внушительно, причем звезды есть в каждой линии: Рубен Диаш и Жоау Канселу в защите, Бруну Фернандеш и Бернарду Силва в середине поля, Криштиану Роналду, Диого Жота и Жоау Фелиш в нападении. Если все будут здоровы, эта команда способна вновь побороться за победу на Евро.

6 место. Италия — 850 млн евро

Самый дорогой стартовый состав (504 млн евро): Доннарумма — Лаццари, Манчини, Бастони, Спинаццола — Верратти, Пеллегрини, Барелла — Инсинье, Кьеза, Иммобиле.

Итальянским звездам и звездочкам еще предстоит обрасти «мясом», опытом и титулами, но эти парни способны вернуть «Скуадра Адзурру» в число топ-сборных не только по историческому статусу, но и по текущей силе. Непопадание сборной Италии на ЧМ -2018 было болезненным, но итальянский футбол не раз взлетал на самую вершину именно после падений.

5 место. Испания — 855 млн евро

Самый дорогой стартовый состав (520 млн евро): Симон — Гарсия, Д. Льоренте, И. Мартинес, Гайя — Коке, Родри — Педри, М. Льоренте, Оярсабаль — Мората.

У «Красной Фурии» по-прежнему очень высокий средний уровень футболистов, но пока нет новых Хави, Иньесты и Вильи. Чтобы вернуться к борьбе за большие титулы, испанцам нужны не только послушные и техничные футболисты, но и мастера, которые будут делать разницу. Не обойтись и без помощи ветеранов — тех же Рамоса и Бускетса, которые уже не проходят в стартовый состав по трансферной стоимости, но все еще способны заткнуть за пояс молодых конкурентов.

4 место. Германия — 929.5 млн евро

Самый дорогой стартовый состав (652 млн евро): тер Штеген — Киммих, Зюле, Гинтер, Госенс — Горецка, Хаверц — Сане, Гнабри, Вирц — Вернер.

Бундесманшафт нужно немного дозреть и получить правильного тренера после Йоахима Лёва, а по качеству футболистов и их перспективам имеем дело с претендентом на «золото» на предстоящих турнирах.

3 место. Бразилия — 931 млн евро

Самый дорогой стартовый состав (673 млн евро): Алиссон — Маркиньос, Диего Карлос, Фелипе, Лоди — Каземиро, Фабиньо, Артур — Неймар, Жезус, Фирмино.

У Бразилии серьезная команда, причем есть не только сильные нападающие, но и классные защитники, при этом никуда не делась зависимость от лидеров: с Каземиро и без него в опорной зоне — две разные команды, а Неймар, как обычно, сразу и за Джекилла, и за Хайда.

2 место. Англия — 1.01 млрд евро

Самый дорогой стартовый состав (710 млн евро): Дин Хендерсон — Александер-Арнольд, Магуайр, Стоунз, Чилуэлл — Райс, Фоден, Маунт — Сака, Стерлинг, Кейн.

Англичане могут собрать четыре сильных команды, у «Трех Львов» огромная конкуренция даже за попадание в заявку, не говоря о месте в стартовом составе, но отправить четыре команды на чемпионат Европы или мира не получится. Нужно выставить только одну, у которой максимальные шансы на успех.

1 место. Франция — 1.07 млн евро

Самый дорогой стартовый состав (695 млн евро): Меньян — Павар, Варан, Упамекано, Менди — Погба, Канте — Коман, Дембеле, Мбаппе — Гризманн.

У действующих чемпионов мира потрясающий состав, а сколько интересных футболистов подросло уже после триумфа на Мундиале в России: Упамекано, Кунде, Камавинга, Ауар, Маркус Тюрам, Ибрахима Конате… Франция — бесконечный источник футбольных талантов.