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«Аякс», «Зенит» и «Спартак» по ту сторону пропасти. Самые дорогие команды и футболисты за пределами «Большой пятёрки»

вчера, 18:46
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Мбаппе Килиан
Мбаппе Килиан
Нападающий
Азмун Сердар
Азмун Сердар
Нападающий
Влашич Никола
Влашич Никола
Полузащитник
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За пределами Англии, Испании, Италии, Германии и Франции нет футболиста, которого оценивали бы дороже 30 миллионов евро.

Деньги не играют в футбол, но побеждать без них становится практически невозможно. При попытке найти самых дорогих футболистов (играющих за пределами топ-5 чемпионатов) пришлось очень долго перелистывать страницы «Трансфермаркта». Ниже вы можете ознакомиться с краткими итогами этих поисков и исследований.

Команды

- В топ-25 клубов с самыми дорогостоящими составами в мире входят исключительно клубы из европейской «Большой пятерки»: 10 команд представляют Английскую Премьер-Лигу, 6 — итальянскую Серию A, по 4 клуба от испанской Ла Лиги и немецкой Бундеслиги, а французскую Лигу 1 представляет ПСЖ, расположившийся на высокой третьей строчке в мировом рейтинге.

- Самым дорогим составом среди клубов, не имеющих отношения к «Большой пятерке», может похвастаться «Аякс», который расположился на 26-м месте в общем зачете. Амстердамская команда оценивается в 348 миллионов евро. Это в три раза меньше, чем у лидирующего «Манчестер Сити» (1.03 млрд евро).

- В топ-50 по стоимости составов входит всего лишь 3 клуба не из Англии, Испании, Италии, Германии и Франции, в топ-100 — уже 23 клуба.

- На 76 месте расположился «Борнмут», на 78-м — «Норвич», а на 89-м — «Брентфорд», представляющие английский Чемпионшип. Это единственные клубы не из высших дивизионов в первой сотне рейтинга самых дорогостоящих составов.

- В первой сотне всего лишь четыре команды не из Европы: бразильские «Фламенго» (73 место) и «Палмейрас» (79), а также аргентинские «Ривер Плейт» (86) и «Бока Хуниорс» (95).

- В топ-100 входят четыре клуба из Российской Премьер-Лиги: «Зенит» (59 место), ЦСКА (70), «Спартак» (75) и «Краснодар» (84).

Топ-10 команды не из «Большой пятерки» с самыми дорогими составами

1 (26 место в мире). «Аякс» (Нидерланды) — 348.25 млн евро

2. (34). «Порту» (Португалия) — 263.1

3. (35). «Бенфика» (Португалия) — 261.8

4. (57). «ПСВ Эйндховен» (Нидерланды) — 182.88

5. (59). «Зенит» (Россия) — 169

6. (61). «Шахтер» (Украина) — 158.7

7. (65). «Зальцбург» (Австрия) — 144.6

8. (69). «Брюгге» (Бельгия) — 137.2

9. (70). ЦСКА (Россия) — 136.15

10. (73). «Фламенго» (Бразилия) — 128.75

Футболисты

- В топ-200 самых дорогих футболистов планеты входят только игроки из чемпионатов «Большой пятерки».

- Пять самых дорогостоящих футболистов в мире по версии «Трансфермаркта»: Килиан Мбаппе (ПСЖ, 180 млн евро), Неймар (ПСЖ, 128 млн евро), Харри Кейн («Тоттенхэм», 120 млн евро), Эрлинг Холанд («Боруссия Д», 110 млн евро) и Мохамед Салах («Ливерпуль», 110 млн евро).

- Стоимость самого дорогого футболиста за пределами «Большой пятерки» — 30 миллионов евро.

Топ-11 самых дорогостоящих футболистов не из «Большой пятерки»

1-6 (211-243 место в мире). Давид Нерес («Аякс»; Бразилия; 24 года) — 30 млн евро

1-6 (211-243). Донуэлл Мален («ПСВ Эйндховен»; Нидерланды; 22 года) — 30 млн евро

1-6 (211-243). Никола Влашич (ЦСКА; Хорватия; 23 года) — 30 млн евро

1-6 (211-243). Андре Онана («Аякс»; Камерун; 24 года) — 30 млн евро

1-6 (211-243). Себастьен Аллер («Аякс»; Кот д'Ивуар; 26 лет) — 30 млн евро

1-6 (211-243). Хесус Корона («Порту»; Мексика; 28 лет) — 30 млн евро

7 (244-259). Райан Гравенберг («Аякс»; Нидерланды; 18 лет) — 28 млн евро

8-11. (268-336). Габриэль Верон («Палмейрас»; Бразилия; 18 лет) — 25 млн евро

8-11. (268-336). Нуну Мендеш («Спортинг»; Португалия; 18 лет) — 25 млн евро

8-11. (268-336). Энтони («Аякс»; Бразилия; 21 год) — 25 млн евро

8-11. (268-336). Николас Тальяфико («Аякс»; Аргентина; 28 лет) — 25 млн евро

- «Аякс» — самый приближенный клуб к представителям элитных чемпионатов. Как мы выяснили выше, у амстердамцев 26-й по стоимости состав в мире (лучший вне «Большой пятерки»), а 6 из 11 футболистов в представленном выше топ-11 также представляют «Аякс».

- Шестеро самых дорогостоящих футболистов за пределами чемпионатов «Большой пятерки» суммарно оцениваются в такую же стоимость, как один Килиан Мбаппе.

- Самый дорогостоящий футболист чемпионата России — Никола Влашич из московского ЦСКА, оцененный в 30 миллионов евро. В число самых дорогостоящих игроков РПЛ также входят зенитовцы Малком (24 млн евро) и Сердар Азмун (23), а также еще один «армеец» Марио Фернандес (18). В 15 миллионов евро оценены еще три футболиста: Вильмар Барриос («Зенит»), Матвей Сафонов («Краснодар») и Квинси Промес («Спартак»).

Магнит «Большой пятерки» никто не выключал

Не удивимся, если уже этим летом самые интересные футболисты, которые пока выступают за пределами Англии, Испании, Италии, Германии и Франции, отправятся покорять элитные чемпионаты. Никола Влашич вряд ли задержится в России еще на год, а его агент открыто говорит, что все зависит от предложений, которые получит хорват и ЦСКА. В частности, глаз на полузащитника положил «Милан».

Мален — в шорт-листе итальянских грандов и «Барселоны», Нерес тоже засиделся в «Аяксе». Корона может получить новый вызов, тем более футболисты «Порту» под прицелом после победы над «Ювентусом» в Лиге чемпионов. «Палмейрасу» и «Спортингу» будет сложно удержать молодых и ранних Габриэля Верона и Нуну Мендеша. Клубы из топ-чемпионатов продолжат собирать урожай из талантов, а пропасть между лигами продолжит расти.

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Все комментарии
Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1
сегодня в 07:56
игроки вне топ 6 они приходят дорого уходят дешево
Stalker-ato
Stalker-ato ответ 29081985 (раскрыть)
вчера в 22:39
Я думаю,что именно сейчас он в каком нибудь питерском кабаке или барделе.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:00, ред.
Вижу две ошибки. Первая . Реальная цена игрока любого не та, что указана на transfer market, а та, которую за него дают. Например никто не даст за Сафонова 15 млн евро, как и за Азмуна 24. (Фамилии взяты для примера). Вторая. Слишком примитивно считать, что между размером бюджета и успехами клуба есть прямая связь. Например бюджет Динамо Загреб в 4 раза меньше бюджета Тоттенхема, а между тем хорваты вынесли их легко и непринужденно и вполне могут претендовать на ЛЕ. Бюджет Щахтера и Зальцбурга намного меньше бюджета Зенита. но эти два клуба гораздо более успешны в Европе. А Брюгге, имея гораздо более низкий бюджет чем у Зенита показал "газпрому" его истинное место у........ и.
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 19:59
здесь нужно четко понимать,что "дороговизна" состава вовсе не обязательно вычисляется сложением всех покупок,а представляет собой сумму примерных стоимостей игроков в настоящее время,с учетом прогресса,прокачки,регресса,удорожания,удешевления.. и т. п. факторов
29081985
29081985
вчера в 19:51
А где Малколм?
Василий Корнечук
Василий Корнечук
вчера в 19:30
Можно меня критиковать, что я много раз в комментариях повторяюсь. Моя критика не ради критики. вода камень точит. Если надо, можно и двести раз повторить одну и ту же мысль. Чиновники воровать не перестанут и стыда не прибавится у них, но это не означает, что нельзя бороться. Борьба не должна быть напрасной. Чем больше говорить об этом. Чем больше повторять мысль, чем больше долбить их этими разговорами, тем хуже будет для них. может это не сыграет в будущем никакой роли, но когда болельщики знают, что они фактически бесправны, все, что остается писать как можно чаще. Мое личное мнение.
Djebrael
Djebrael
вчера в 19:25
Спасибо за статью...огромные, фантастические, порой просто безумные деньги переходят из рук в руки в футбольном мире два раза в год..... лучшие клубы стремятся заполучить самых лучших игроков..... лучшие игроки и их агенты ищут самое выгодное предложение..... ну а клубы, которые вынуждены продавать своих лучших футболистов, делают всё, чтобы не продешевить..... и проходит год, и история повторяется – несмотря на то, что футболисты подписывают контракты длительностью до пяти лет.....Но....если богатые и именитые клубы кроме финансов имеют еще и трофеи в виде выигранных чемпионатов, кубков и т.д., то опускаясь с облаков на землю в нашем Чемпе все до наоборот ..... и даже если условно Зенит или Спартак войдет в пятерку самых богатых, ой не факт, что они выиграют ЛЧ.....
Василий Корнечук
Василий Корнечук
вчера в 19:23
К сожалению такие разницы в финансах идут во вред футболу. Футбол деградирует, система порождает коррупцию, взятки. Молодым игрокам трудно пробиться в элиту без связей. Большое неравенство приводит рано или поздно к уничтожению системы самой себя. Вроде реформы готовы проводить .Чиновники готовы идти на компромисс(но не с совестью), а регресс не остановить. Очень хорошо, что есть еще сильные клубы, которые показывают высокий уровень организации не благодаря, а не смотря на
Рыжая Борода
Рыжая Борода
вчера в 19:20
Да так всегда было и будет, в топ-5 со всего мира деньги вкладывают
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:19
Очень познавательная информация, особенно для тех, кто требует от Зенита или Краснодара (про ЦСКА ПРОСТО МОЛЧУ, дело привычное -4 место) выхода из групп ЛЧ.
Зенит лишь 59 в мире по составу, его самый дорогой игрок барахтается в середине третьей сотни игроков. Да ещё и не играл почти что.
Так что ГАЗпром слишком мелкая сошка в сравнении с ТОП-5. И требовать выхода в плей-офф ЛЧ дело несерьёзное. За ЛЕ бороться - да, но это наш потолок на данное время...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:50
Статистика знает много...
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