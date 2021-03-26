«Аякс», «Зенит» и «Спартак» по ту сторону пропасти. Самые дорогие команды и футболисты за пределами «Большой пятёрки»

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вчера, 18:46

За пределами Англии, Испании, Италии, Германии и Франции нет футболиста, которого оценивали бы дороже 30 миллионов евро.

Деньги не играют в футбол, но побеждать без них становится практически невозможно. При попытке найти самых дорогих футболистов (играющих за пределами топ-5 чемпионатов) пришлось очень долго перелистывать страницы «Трансфермаркта». Ниже вы можете ознакомиться с краткими итогами этих поисков и исследований.

Команды

- В топ-25 клубов с самыми дорогостоящими составами в мире входят исключительно клубы из европейской «Большой пятерки»: 10 команд представляют Английскую Премьер-Лигу, 6 — итальянскую Серию A, по 4 клуба от испанской Ла Лиги и немецкой Бундеслиги, а французскую Лигу 1 представляет ПСЖ , расположившийся на высокой третьей строчке в мировом рейтинге.

- Самым дорогим составом среди клубов, не имеющих отношения к «Большой пятерке», может похвастаться «Аякс», который расположился на 26-м месте в общем зачете. Амстердамская команда оценивается в 348 миллионов евро. Это в три раза меньше, чем у лидирующего «Манчестер Сити» (1.03 млрд евро).

- В топ-50 по стоимости составов входит всего лишь 3 клуба не из Англии, Испании, Италии, Германии и Франции, в топ-100 — уже 23 клуба.

- На 76 месте расположился «Борнмут», на 78-м — «Норвич», а на 89-м — «Брентфорд», представляющие английский Чемпионшип. Это единственные клубы не из высших дивизионов в первой сотне рейтинга самых дорогостоящих составов.

- В первой сотне всего лишь четыре команды не из Европы: бразильские «Фламенго» (73 место) и «Палмейрас» (79), а также аргентинские «Ривер Плейт» (86) и «Бока Хуниорс» (95).

- В топ-100 входят четыре клуба из Российской Премьер-Лиги: «Зенит» (59 место), ЦСКА (70), «Спартак» (75) и «Краснодар» (84).

Топ-10 команды не из «Большой пятерки» с самыми дорогими составами

1 (26 место в мире). «Аякс» (Нидерланды) — 348.25 млн евро

2. (34). «Порту» (Португалия) — 263.1

3. (35). «Бенфика» (Португалия) — 261.8

4. (57). « ПСВ Эйндховен» (Нидерланды) — 182.88

5. (59). «Зенит» (Россия) — 169

6. (61). «Шахтер» (Украина) — 158.7

7. (65). «Зальцбург» (Австрия) — 144.6

8. (69). «Брюгге» (Бельгия) — 137.2

9. (70). ЦСКА (Россия) — 136.15

10. (73). «Фламенго» (Бразилия) — 128.75

Футболисты

- В топ-200 самых дорогих футболистов планеты входят только игроки из чемпионатов «Большой пятерки».

- Пять самых дорогостоящих футболистов в мире по версии «Трансфермаркта»: Килиан Мбаппе ( ПСЖ , 180 млн евро), Неймар ( ПСЖ , 128 млн евро), Харри Кейн («Тоттенхэм», 120 млн евро), Эрлинг Холанд («Боруссия Д», 110 млн евро) и Мохамед Салах («Ливерпуль», 110 млн евро).

- Стоимость самого дорогого футболиста за пределами «Большой пятерки» — 30 миллионов евро.

Топ-11 самых дорогостоящих футболистов не из «Большой пятерки»

1-6 (211-243 место в мире). Давид Нерес («Аякс»; Бразилия; 24 года) — 30 млн евро

1-6 (211-243). Донуэлл Мален (« ПСВ Эйндховен»; Нидерланды; 22 года) — 30 млн евро

1-6 (211-243). Никола Влашич ( ЦСКА ; Хорватия; 23 года) — 30 млн евро

1-6 (211-243). Андре Онана («Аякс»; Камерун; 24 года) — 30 млн евро

1-6 (211-243). Себастьен Аллер («Аякс»; Кот д'Ивуар; 26 лет) — 30 млн евро

1-6 (211-243). Хесус Корона («Порту»; Мексика; 28 лет) — 30 млн евро

7 (244-259). Райан Гравенберг («Аякс»; Нидерланды; 18 лет) — 28 млн евро

8-11. (268-336). Габриэль Верон («Палмейрас»; Бразилия; 18 лет) — 25 млн евро

8-11. (268-336). Нуну Мендеш («Спортинг»; Португалия; 18 лет) — 25 млн евро

8-11. (268-336). Энтони («Аякс»; Бразилия; 21 год) — 25 млн евро

8-11. (268-336). Николас Тальяфико («Аякс»; Аргентина; 28 лет) — 25 млн евро

- «Аякс» — самый приближенный клуб к представителям элитных чемпионатов. Как мы выяснили выше, у амстердамцев 26-й по стоимости состав в мире (лучший вне «Большой пятерки»), а 6 из 11 футболистов в представленном выше топ-11 также представляют «Аякс».

- Шестеро самых дорогостоящих футболистов за пределами чемпионатов «Большой пятерки» суммарно оцениваются в такую же стоимость, как один Килиан Мбаппе.

- Самый дорогостоящий футболист чемпионата России — Никола Влашич из московского ЦСКА , оцененный в 30 миллионов евро. В число самых дорогостоящих игроков РПЛ также входят зенитовцы Малком (24 млн евро) и Сердар Азмун (23), а также еще один «армеец» Марио Фернандес (18). В 15 миллионов евро оценены еще три футболиста: Вильмар Барриос («Зенит»), Матвей Сафонов («Краснодар») и Квинси Промес («Спартак»).

Магнит «Большой пятерки» никто не выключал

Не удивимся, если уже этим летом самые интересные футболисты, которые пока выступают за пределами Англии, Испании, Италии, Германии и Франции, отправятся покорять элитные чемпионаты. Никола Влашич вряд ли задержится в России еще на год, а его агент открыто говорит, что все зависит от предложений, которые получит хорват и ЦСКА . В частности, глаз на полузащитника положил «Милан».

Мален — в шорт-листе итальянских грандов и «Барселоны», Нерес тоже засиделся в «Аяксе». Корона может получить новый вызов, тем более футболисты «Порту» под прицелом после победы над «Ювентусом» в Лиге чемпионов. «Палмейрасу» и «Спортингу» будет сложно удержать молодых и ранних Габриэля Верона и Нуну Мендеша. Клубы из топ-чемпионатов продолжат собирать урожай из талантов, а пропасть между лигами продолжит расти.