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«Я вернулся». «Амкар» заявил о возрождении клуба картинкой из «Терминатора»

сегодня, 10:44

«Амкар» прошел регистрацию в качестве автономной некоммерческой организации «Амкар-Пермь».

Президентом клуба вновь стал Валерий Чупраков. Пермский клуб готовится подать заявку на участие в ПФЛ в сезоне-2021/22.

В своем Твиттере «Амкар» опубликовал кадр из фильма «Терминатор 2» с фразой «Я вернулся!»

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Все комментарии
memphis
memphis
сегодня в 15:13
Очень рад возвращению грозы авторитетов!
galem72
galem72
сегодня в 13:15
За чей счёт сей банкет?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:00
Очень рад за Амкар...
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 11:40
Ну то есть президентом клуба назначен человек, при котором клуб влетел в огромные долги и был расформирован? Как это по россиянски...
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 11:38
Хорошая новость, ждем возвращения хотя бы в ФНЛ
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 11:34
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 11:32
Может лучше так?
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:26
Лишь бы потом другую картинку не пришлось ставить
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:06
Пусть хотя бы так. В ПФЛ тоже люди играют. А в дальнейшем может и хороший спонсор найдется. Негоже столице Пермского края не иметь футбольный клуб. Теперь болельщики будут ждать возвращения клуба в элиту. Процесс небыстрый , но что поделать, если богатые дяди не хотят вкладываться в футбол.
ПФЛ - это начало, все начинается с малого. а там .......время покажет.
Всем здоровья.
LOpp
LOpp
сегодня в 10:53
поздравляю с этим болельщиков Амкара!
112910415
112910415
сегодня в 10:52
что ж, есть жизнь и в ПФЛ !
там живёт, к примеру, подмосковный Сатурн,
и сейчас лидирует в своей группе
Аксинья
Аксинья
сегодня в 10:51
как птица Феникс...
cska1948
cska1948
сегодня в 10:50
С чем можно поздравить пермских болельщиков!
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