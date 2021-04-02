«Я вернулся». «Амкар» заявил о возрождении клуба картинкой из «Терминатора»

«Амкар» прошел регистрацию в качестве автономной некоммерческой организации «Амкар-Пермь».
Президентом клуба вновь стал Валерий Чупраков. Пермский клуб готовится подать заявку на участие в ПФЛ в сезоне-2021/22.
В своем Твиттере «Амкар» опубликовал кадр из фильма «Терминатор 2» с фразой «Я вернулся!»
Автономная некоммерческая организация футбольный клуб «Амкар» зарегистрирована!https://t.co/HYUL5pW7ki pic.twitter.com/ALoBlGTzkA— ФК «Амкар» (@fc_amkar) April 2, 2021
ПФЛ - это начало, все начинается с малого. а там .......время покажет.
Всем здоровья.
ПФЛ - это начало, все начинается с малого. а там .......время покажет.
Всем здоровья.