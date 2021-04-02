«Амкар» воскрес! Воистину хорошая новость для пермского футбола

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вчера, 16:24

«Соккер.ру» поздравляет всех дождавшихся.

Как «Амкар» воскрес?

Много раз приходилось писать футбольные «похоронки» после того, как уходили в «небесную лигу» российские клубы — «Сатурн», «Москва», «Кубань», «Алания», «Амкар»… К счастью, некоторые из них возвращаются. Бывали случаи, что в виде оживших трупов, чтобы вскоре снова оказаться по ту сторону, так что хочется верить, что выступавший в российской Премьер-Лиге почти полтора десятилетия «Амкар» вернулся с серьезными намерениями и собирается вновь стать грозной силой.

На самом деле, все произошло не в один день. Процесс реставрации «Амкара» был запущен прошлым летом, когда губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поддержал инициативу болельщиков по возрождению клуба на профессиональном уровне. Первым шагом стало воссоздание команды «Амкар» на любительском уровне, команда была заявлена для участия в первенстве третьего дивизиона.

А сегодня пришла очередная благая весть: автономная некоммерческая организация «Амкар» успешно прошла процедуру регистрации. Президентом клуба вновь стал Валерий Чупраков, возглавлявший «Амкар» в период с 1994 по 2010 год. С его именем связаны основные успехи в истории «красно-черных», именно привлечение к новому проекту Чупракова, который ради «Амкара» возвращается из Краснодара в Пермь, внушает оптимизм относительно будущего воскресшего клуба.

Что дальше?

Следующим логичным (и неизбежным) шагом видится подача заявки для участия в первенстве ПФЛ 2021/22. Сделать это необходимо до 30 апреля, причем за следующий месяц «Амкар» при поддержке властей региона собирается заключить контракты со спонсорами, сформировать бюджет и приступить к формированию команды — подбору футболистов, тренеров и сопутствующего персонала.

Судя по всему, у «Амкара» амбициозные планы, вероятно, будет поставлена задача по выходу в Премьер-Лигу за некий определенный срок. В российском футболе путь на вершину не так уж долог: если преодолевать в год по ступени, то уже в сезоне 2023/24 «Амкар» может выступать в РПЛ . Впрочем, более плавный подъем полезнее для здоровья, ведь с каждым повышением растут расходы: откусив слишком большой кусок сразу, есть риск подавиться.

Кто заинтересован в возрождении «Амкара»?

В первую очередь, болельщики, которые не раз просили власти региона дать «Амкару» новую жизнь. Дмитрий Махонин их услышал. Бытует мнение, что молодой глава Пермского края, утвержденный в должности только в октябре прошлого года, хочет добиться лояльности местных жителей, а возрождение «Амкара» — беспроигрышный шаг для 38-летнего губернатора.

Понятно, что в такой ситуации пермякам остается лишь надеяться, что Махонин не утратит интерес к «Амкару» и по-прежнему будет заинтересован в одобрении жителей региона. Во всяком случае, футбольный клуб не должен зависеть от настроения одного человека, хотя в российской действительности такое происходит сплошь и рядом. Но прямо сейчас «Амкару», похоже, повезло с губернатором, ведь сам Махонин — уроженец Пермского края, он называет возрожденный клуб «Гордостью Прикамья» и обещает болеть за «Амкар».

Каким был футбол в Перми без «Амкара»?

А ведь у губернатора есть выбор: в 2018 году в Перми был возрожден самый старый футбольный клуб региона — «Звезда», родившаяся в 1932-м и расформированная в 1997-м. В возрождении «Звезды» деятельное участие приняли легенды «Амкара» — Алексей Попов и Константин Парамонов. «Звезда» проводит уже третий сезон в ПФЛ , держится в середняках своей зоны и не ставит задачи по повышению в классе.

На данный момент декларируется, что слияние не планируется, а краевой поддержкой будут обеспечены оба клуба — и «Звезда», и «Амкар», при этом они не будут конкурентами, так как «Амкар» должен стать командой более высокого полета. В идеале «красно-черные» должны выйти в ФНЛ за один год, так что не стоит привыкать к пермским дерби в рамках ПФЛ .

Чем запомнился «Амкар» до лишения лицензии в 2018 году?

Основанный в 1994 году на базе пермского ОАО «Минеральные удобрения» футбольный клуб и свое название получил в честь химических соединений — аммиака и карбамида. Начав свой путь в третьем дивизионе, «Амкар» потратил четыре года, чтобы попасть в ФНЛ , а еще через пять лет заслужил право выступать в элитном дивизионе.

В РПЛ «Амкар» запомнился своей исключительной живучестью: клуб никогда не купался в деньгах, но всегда выходил победителем из гонки за выживание. «Красно-черные» так и не вылетели из Премьер-Лиги, даже в год лишения лицензии «Амкар» занял 13-е место в чемпионате и выиграл в стыковых матчах у «Тамбова».

Лучших результатов в своей непродолжительной, но яркой истории «Амкар» добился в 2008 году, когда занял четвертое место в чемпионате России и дошел до финала Кубка России. На следующий год состоялся дебют в еврокубках: «Амкар» выступил достойно, пусть и в первом же раунде уступил будущему финалисту Лиги Европы «Фулхэму» (1:3; 1:0).

Кто тренировал «Амкар» в РПЛ ? Сергей Оборин, Рашид Рахимов, Миодраг Божович, Димитар Димитров, Рустем Хузин, Станислав Черчесов, Константин Парамонов, Славолюб Муслин, Вадим Евсеев и Гаджи Гаджиев, который всегда был за возрождение «Амкара».

Кто надевал футболку «Амкара»? Константин Парамонов, Константин Зырянов, Евгений Савин, Георги Пеев, Мартин Кушев, Захари Сираков, Дмитрий Белоруков, Александр Коломейцев, Александр Селихов, Георгий Джикия, Брайан Идову, Александр Рязанцев, Мартин Якубко, Андрей Семенов, Алексей Попов, Томислав Дуймович, Владимир Габулов, Константин Генич.