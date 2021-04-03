Крыховяк — об игре с «Ротором»: «Это был реванш за матч первого круга»

Полузащитник «Локомотива» прокомментировал победу над «Ротором» (2:0) в матче 24-го тура РПЛ . Поляк был признан лучшим игроком встречи.

Приз лучшему игроку заслужили все наши футболисты. Предстояла серьезная работа после сборной. Очень тяжелая игра. Все работали с первых и до последних минут. Разница с матчем (1:2) первого круга? То было давно. Это был реванш за ту игру. Самое важное, что мы победили и не пропустили. Это важно для всех ребят.