Крыховяк — об игре с «Ротором»: «Это был реванш за матч первого круга»

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк прокомментировал победу над «Ротором» (2:0) в матче 24-го тура РПЛ. Поляк был признан лучшим игроком встречи.
Приз лучшему игроку заслужили все наши футболисты. Предстояла серьезная работа после сборной. Очень тяжелая игра. Все работали с первых и до последних минут. Разница с матчем (1:2) первого круга? То было давно. Это был реванш за ту игру. Самое важное, что мы победили и не пропустили. Это важно для всех ребят.
Поздравляю с победой и Гжегожа с тем, что наконец то вернулся в игру. До перерыва к нему было много претензий, после он стал как прежде. Еще нравиться как Рифат играет, почуял игру.
Всех с победой!!!
Поздравляю с победой и Гжегожа с тем, что наконец то вернулся в игру. До перерыва к нему было много претензий, после он стал как прежде. Еще нравиться как Рифат играет, почуял игру.
Всех с победой!!!