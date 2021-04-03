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Крыховяк — об игре с «Ротором»: «Это был реванш за матч первого круга»

сегодня, 17:10
РоторЛоготип футбольный клуб Ротор (Волгоград)0 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк прокомментировал победу над «Ротором» (2:0) в матче 24-го тура РПЛ. Поляк был признан лучшим игроком встречи.

Приз лучшему игроку заслужили все наши футболисты. Предстояла серьезная работа после сборной. Очень тяжелая игра. Все работали с первых и до последних минут. Разница с матчем (1:2) первого круга? То было давно. Это был реванш за ту игру. Самое важное, что мы победили и не пропустили. Это важно для всех ребят.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 17:24
А кто все? Так можно и после поражения Зенита сказать, что Зенит обыгрывают все!
Ротор не проиграл в 10 матчах (4 победы и 6 ничьих). Ну и где же тут все?
Скорее всего 10 очков торопился заработать!!!
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 17:22
Помимо задач вголове ещё сидела месть за поражение в первом круге.
Поздравляю с победой и Гжегожа с тем, что наконец то вернулся в игру. До перерыва к нему было много претензий, после он стал как прежде. Еще нравиться как Рифат играет, почуял игру.
Всех с победой!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:15
Ротор обыгрывают все...
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