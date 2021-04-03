Вандерсон: «Если бы мы сыграли в полную силу, никакая защита бы не устояла»

Нападающий «Краснодара» Вандерсон прокомментировал поражение своей команды в матче 24-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:5).

Конечно, мы разочарованы таким результатом, сейчас нам очень грустно. Вся команда ответственна за такой счёт. После первого гола было тяжело собраться, вся команда ушла назад. С другой стороны, «Ахмат» довольно плотно играет в обороне, было тяжело их пробить. Возможно, нам не хватило желания и мотивации. Если бы мы сыграли в полную силу, никакая защита бы не устояла. Всё, что мы можем сделать в такой ситуации, это продолжать работать дальше.