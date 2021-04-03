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Вандерсон: «Если бы мы сыграли в полную силу, никакая защита бы не устояла»

сегодня, 21:03
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 5Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Нападающий «Краснодара» Вандерсон прокомментировал поражение своей команды в матче 24-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:5).

Конечно, мы разочарованы таким результатом, сейчас нам очень грустно. Вся команда ответственна за такой счёт. После первого гола было тяжело собраться, вся команда ушла назад. С другой стороны, «Ахмат» довольно плотно играет в обороне, было тяжело их пробить. Возможно, нам не хватило желания и мотивации. Если бы мы сыграли в полную силу, никакая защита бы не устояла. Всё, что мы можем сделать в такой ситуации, это продолжать работать дальше.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:39
Матом нельзя ругаться((( Что за чушь городит? Детский сад какой-то. Если бы мы сыграли в полную силу... А то что тебе платят зарплату большую и люди платят деньги чтобы посмотреть как вы играете это ничег? Ужас конечно. Ни желания ни мотивации оказывается не хватило. И это слова профессионала вроде.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 21:28
В следующий раз пробьётесь!
youtomee
youtomee
сегодня в 21:22
то есть вы сознательно играли не в полную силу или что?)
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 21:21
Это из плотной обороны они вам пять штук и положили?))))
minai
minai
сегодня в 21:17
Да просто связываться не хотелось.
ДСА
ДСА
сегодня в 21:06
Это просто позор и штраф на месячную зарплату.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:04
Теперь поздняк метаЦЦа...
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