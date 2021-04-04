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Аршавин: «Ситуация в „Краснодаре“ похожа на старую разваленную телегу»

вчера, 00:04
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 5Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о результате матча 24-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Ахматом» (0:5).

Ситуация в «Краснодаре» похожа на старую разваленную деревянную телегу. Всё вроде красиво строилось и развалилось в один сезон. Не видно концепции того, что играют свои воспитанники. Легионеры не всегда показывают тот уровень, который хочется. От этого получаются неразбериха и растерянность. Непонятная ситуация с вратарем в начале весенней части. Сегодня это всё сложилось воедино.

Мусаеву, наверное, не стоило получать лицензию. Без нее результаты были лучше. Пропала стройность, все сами по себе, оборона трещит по швам. Появился Сафонов, и казалось, что вратарская проблема уйдет. Но 5 голов больно сказываются по уверенности голкипера. Матвею дальше надо продолжать работать и возвращаться в ту форму, которая у него есть. Конечно, он надеялся не так вернуться. Через 15 лет он будет вспоминать этот досадный поединок. Но сегодня у всех присутствует горечь.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 09:59
Грамотей из бывшей культурной столицы,ситуация не может быть похожа на разваленную телегу;она может быть безнадёжной,драматической,прискорбной , обнадёживающей и т.д.
112910415
112910415
вчера в 08:52
всё поправимо, лишь бы Галицкий не бросил любимую затею
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 08:15
В Краснодаре есть проблемы и не только в главном тренере.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 07:30
В следующем сезоне Краснодар отдохнёт от еврокубков.
ermak6848
ermak6848
вчера в 07:02
Всё отжали у владельца клба - содеожать не на что - вот вам результат
Это вам не газпром ,подняли тарифы на газ населению и Зенит процветает..
mihaluch
mihaluch
вчера в 05:54
Дюков достойный приемник Мутка и блаженного Фурсенко.
Василий Корнечук
Василий Корнечук
вчера в 00:41
оптимист Аршавин или не хочет правду говорить. Через пятнадцать лет никто никого вспоминать не будет.
Ironigor
Ironigor
вчера в 00:08
Всё пропало !!!
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