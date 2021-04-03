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Лещенко: «Скоро молодёжь „Динамо“ будет основой сборной России»

03 апреля 2021, 23:22
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)4 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Народный артист РСФСР Лев Лещенко оценил выступление молодых футболистов «Динамо» в матче 24-го тура РПЛ против «Уфы» (4:0).

Мне понравилась вся молодежь сегодня. Все радуют — Захарян, Грулев, Тюкавин, Лесовой… Это просто ребята-находка! Скоро будут основой не только «Динамо», но и сборной России. Очень надеюсь, что Черчесов обратит на них внимание. Я всё время смотрю ему в глаза, но у него своё видение. Я вообще думаю, что футбол у нас в стране развивается, глядя на таких ребят.

Все игроки прошлого коллектива выглядят немножко архаично на фоне молодых. Те же Игбун и Каборе, которые вышли — и ничего не было видно: ни класса, ни стремления. Мне сегодня очень понравился Грулев. Он очень мобильный и мощный. Игрок европейского класса. Явно сегодня выделялся. Правильная селекция у «Динамо» в плане футбольных фигур. Все ребята мощные и атлетичные, а это очень многое значит.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
вчера в 09:05
Боюсь, как бы не перехвалили наши молодые таланты! Сколько раз уже наступали на эти грабли!
goalaktika
goalaktika
вчера в 07:16
Не важно с какого клуба будет молодежь, важно чтоб сборная была сильной
batman555
batman555
вчера в 04:33
Уфа,Тамбов и "сильный" Краснодар... Молодежь Динамо браво. А где же была это молодежь с Данией?! Головин, кстати, не сыграл ни одного матча за молодежную. Если бы они были очень сильными-они уже играли за основную сборную.... Желаемое за действительное)
mortid
mortid
вчера в 00:26
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ David Young (раскрыть)
вчера в 00:13
Вся молодежь и Динамо, и ЦСКА, и Локо будет в сборной , если только там не будет Черчесова. Варианты : Юран. Черевченко. Карпин. Это навскидку.
David Young
David Young
03 апреля в 23:54
Вполне возможно так и будет.
Байкал-38
Байкал-38 ответ drug01 (раскрыть)
03 апреля в 23:38
Ты болельщик ЦСКА будешь ждать основу сборной из игроков Динамо? Неужели в своих не веришь?!!!!!!!!!
drug01
drug01
03 апреля в 23:24
Будем ждать это
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