Лещенко: «Скоро молодёжь „Динамо“ будет основой сборной России»

Народный артист РСФСР Лев Лещенко оценил выступление молодых футболистов «Динамо» в матче 24-го тура РПЛ против «Уфы» (4:0).

Мне понравилась вся молодежь сегодня. Все радуют — Захарян, Грулев, Тюкавин, Лесовой… Это просто ребята-находка! Скоро будут основой не только «Динамо», но и сборной России. Очень надеюсь, что Черчесов обратит на них внимание. Я всё время смотрю ему в глаза, но у него своё видение. Я вообще думаю, что футбол у нас в стране развивается, глядя на таких ребят.

Все игроки прошлого коллектива выглядят немножко архаично на фоне молодых. Те же Игбун и Каборе, которые вышли — и ничего не было видно: ни класса, ни стремления. Мне сегодня очень понравился Грулев. Он очень мобильный и мощный. Игрок европейского класса. Явно сегодня выделялся. Правильная селекция у «Динамо» в плане футбольных фигур. Все ребята мощные и атлетичные, а это очень многое значит.