Широков: «Кандидатура Ганчаренко не подходит „Краснодару“»

Бывший футболист сборной России прокомментировал отставку с должности главного тренера «Краснодара».

Правильно, что приняли отставку Мусаева. Особенно если человек просил об этом и учитывая, что последние результаты были не очень хорошие. Нужно было остановить эту лавину поражений.

Сейчас будет тяжело найти тренера. Есть свободные специалисты, но не знаю, как можно с ними договориться. Кандидатура Ганчаренко не подходит «Краснодару». Потому что это топтание на месте и он равноценен Мусаеву. Клубу нужен свободный иностранный специалист. Также можно дождаться окончания чемпионата и договориться с кем-то из пока еще не свободных русских.

В принципе, у «Краснодара» есть время. Шесть матчей они не выиграют, за еврокубки будет очень тяжело зацепиться, поэтому можно спокойно доехать. Если есть кто-то из системы клуба — подхватит. Можно к кому-то опытному обратиться: например, к Гаджи Гаджиеву. У него ребенок как раз в академии. Можно с ним договориться, чтобы он до конца чемпионата довел.