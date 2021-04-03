ГлавнаяНовости

Широков: «Кандидатура Ганчаренко не подходит „Краснодару“»

03 апреля 2021, 23:37

Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал отставку Мурада Мусаева с должности главного тренера «Краснодара».

Правильно, что приняли отставку Мусаева. Особенно если человек просил об этом и учитывая, что последние результаты были не очень хорошие. Нужно было остановить эту лавину поражений.

Сейчас будет тяжело найти тренера. Есть свободные специалисты, но не знаю, как можно с ними договориться. Кандидатура Ганчаренко не подходит «Краснодару». Потому что это топтание на месте и он равноценен Мусаеву. Клубу нужен свободный иностранный специалист. Также можно дождаться окончания чемпионата и договориться с кем-то из пока еще не свободных русских.

В принципе, у «Краснодара» есть время. Шесть матчей они не выиграют, за еврокубки будет очень тяжело зацепиться, поэтому можно спокойно доехать. Если есть кто-то из системы клуба — подхватит. Можно к кому-то опытному обратиться: например, к Гаджи Гаджиеву. У него ребенок как раз в академии. Можно с ним договориться, чтобы он до конца чемпионата довел.

Все новости
Гладилин: «Было видно, что у „Спартака“ хороший настрой, мотивация»
Сегодня, 12:30 Комментарии2
Червиченко: «Если Тедеско возьмёт титул, не стал бы упрашивать остаться»
Сегодня, 12:24 Комментарии6
Червиченко: «Маслова нужно поддержать, хотя поржать чуть-чуть можно»
Сегодня, 11:48 Комментарии7
«Химки» в конце апреля проведут переговоры по поводу Мирзова и Идову
Сегодня, 11:35 Комментарии4
Еркин рассказал, почему отказался от полиграфа
Сегодня, 11:21 Комментарии4
Семак заявил, что спокойно относится к разговорам об отставке
Сегодня, 10:30 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:20
Варианты есть, Галицкому виднее .
Бен Зопилой
Бен Зопилой
вчера в 08:43
"Смотрите, кто заговорил!" ;)
Василий 50
Василий 50
вчера в 08:18
А ему что до этого?
112910415
112910415
вчера в 08:06
забыть этот период, как страшный сон
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 07:36
Умозаключения от Ромы.
DEIVID_22
DEIVID_22 ответ Иван Тасминский (раскрыть)
вчера в 07:34
Такое с Осером было и Вильярреалом. А французы так еще и Зенит в групповой не пустили, выкинув в квалификации. Поди весь Питер на это молился походу сезона.
DEIVID_22
DEIVID_22
вчера в 07:31
Летом Семака на все 4 стороны отправят, пусть Краснодар забирает.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 06:27
Фантазии Романа или мысли вслух
ABir
ABir
вчера в 06:04, ред.
Можно поменять местами Мусаева с Рахимовым, тогда по теории Широкова и ещё некоторых спецов в обоих командах произойдёт встряска, и прервётся череда поражений
Иван Тасминский
Иван Тасминский ответ Futurista (раскрыть)
03 апреля в 23:50
2020 - Лига Чемпионов
2021 - ФНЛ
1bear
1bear
03 апреля в 23:44
согласен на 100%,пусть Ганчаренка дома потренирует БАТЭ например...
Futurista
Futurista
03 апреля в 23:44
Ну да...а можно еще 6 матчей проиграть и вылететь из РПЛ...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100