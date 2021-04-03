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Шварц: «Мы сегодня сыграли очень хорошо»

сегодня, 22:24
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвёл итоги матча 24-го тура РПЛ против «Уфы» (4:0).

Считаю, что мы серьёзно и с большой концентрацией отнеслись к этому матчу. Что касается первого тайма, то мы сыграли хорошо. У нас был большой процент владения мячом. Мячи, которые мы забили, являются результатом того качества игры, которое мы проявили. Помимо этого, я бы хотел отметить очень высокую интенсивность матча. Во втором тайме мы контролировали ход игры, и два гола привели нас к результату этой встречи.

Мы сегодня сыграли очень хорошо. Я бы отметил тот факт, что при потере мяча мы очень быстро вступали в отбор. Это сыграло определённую роль. Я выделю те хорошие голы, которые команда забила. Нам удалось отличиться со стандартных ударов.

У нас практически все игроки находятся в прекрасной физической форме. Это всё благодаря нашим тренерам по физической подготовке. Также я бы хотел отдать должное нашему медицинскому департаменту. Ребята готовы и справляются с нагрузками. Каждую неделю мы контролируем состояние игроков и сейчас в преддверии английской, короткой недели, когда у нас не так много времени на восстановление — парни находятся в хорошей физической форме.

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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 22:24
Это Уфа сыграла плохо.
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