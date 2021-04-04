Шалимов — о новом тренере «Краснодара»: «Вариант с иностранцем исключён»

Бывший главный тренер «Краснодара» поделился мнением о новом наставнике «быков».

Насколько я знаю Галицкого, иностранец исключён. Главный тренер живёт в двух минутах от него, постоянные прогулки вечером, ему нужно общение. При мне было так, не думаю, что что-то поменялось. Думаю, Ганчаренко в списке номер один сейчас, либо клуб найдёт такого тренера, как Кононов, которого тогда никто не знал. Но в случае с Ганчаренко может быть такой момент: Галицкий может не взять тренера, уволенного из ЦСКА . Так что, думаю, Виктор Михайлович там не один в списке.