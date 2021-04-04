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Шалимов — о новом тренере «Краснодара»: «Вариант с иностранцем исключён»

вчера, 12:21

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился мнением о новом наставнике «быков».

Насколько я знаю Галицкого, иностранец исключён. Главный тренер живёт в двух минутах от него, постоянные прогулки вечером, ему нужно общение. При мне было так, не думаю, что что-то поменялось. Думаю, Ганчаренко в списке номер один сейчас, либо клуб найдёт такого тренера, как Кононов, которого тогда никто не знал. Но в случае с Ганчаренко может быть такой момент: Галицкий может не взять тренера, уволенного из ЦСКА. Так что, думаю, Виктор Михайлович там не один в списке.

Напомним, что вчера Мурад Мусаев объявил об уходе с должности главного тренера «Краснодара».

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сегодня в 09:38
Андрей Тихонов лучший вариант!
УЕСКА
УЕСКА ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 15:23
Опередили Ренн. Хорошо для дебютанта и лучше всех из российских клубов. Хорошие тренера. А ты кого ждешь? Моуринью или Симеоне в Краснодаре? Это невозможно.
Igo0rek
Igo0rek ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 15:16
Ну вышли в группу ЛЧ, и что? Хорошо там выступили? Или это передел мечтаний для Краснодара?
Ганчаренко? Рахимов? Серьезно? Они считаются хорошими тренерами?
УЕСКА
УЕСКА ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 15:09, ред.
Краснодар уже добился успеха. Клуб пробился в Лигу Чемпионов впервые в истории и вывел его туда свой местный тренер Мурад Мусаев навсегда вписав свое имя в историю клуба. Иностранец так не будет переживать за клуб как свой тренер. Они к нам едут только чтобы заработать. Из русскоговорящих тренеров свободны Ганчаренко, Рахимов, Бердыев, Семин. Выбор есть для Краснодара.
Zak11
Zak11
вчера в 13:58
Есть Рашид Рахимов
Брулин
Брулин
вчера в 13:17
Общение или управление? Не уверен, что Сергей Николаевич не знает английский язык
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:05
Чужая душа потёмки.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 12:58
Ну и кого Галицкий может взять из русскоговорящих? Слуцкий и Карпин заняты, а остальные - дно! Краснодар с таким подходом никогда не добьется успеха.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 12:53
Кто -бы не пришел,у Краснодара трудная задача - выход из кризиса.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:48
Если так оно и есть, на самом деле?!!! То такая любовь к своему детищу и безумство, может стать крахом этого проекта Краснодар. Или в лучшем случае будет таким же середнячком , который хочет, но не может. Эта опасная роль хозяина, быть везде и всегда !!! Надо всё таки перешагнуть через своё эго , и дать уже главному тренеру выполнять свою работу в полном объёме.
Пусть всё случится как должно быть !!! Удачи Быкам !!!
Всем Добра !!!!!
ТТ
ТТ
вчера в 12:40
В контракте "Стороны обязуются" прописаны вечерние прогулки с общением!) Галицкий как самурай, познает мир в беседах!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:38
Виктор Михайлович как раз подходящая фигура.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 12:31
а так ему нужен собеседник для вечерних прогулок, а тренер на втором плане
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:29
Пригласит Галицкий иностранца, обучит русскому языку, поселит в двух минутах ходьбы от себя. Далее по списку ;)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:29
Гончар лучший варик!
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