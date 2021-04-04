Маховиков: «Надеюсь, „Динамо“ в этом сезоне займет место в первой тройке»

Чемпион СССР в составе «Динамо» Александр Маховиков считает, что московский клуб по игре способен попасть в тройку лучших команд по итогам сезона чемпионата Росси.

Надеюсь, что «Динамо» в этом сезоне займет место в первой тройке, по игре способны. Шварц привнес в команду свежесть, игра стала лучше по сравнению с началом сезона. Тюкавин и Захарян большие молодцы, по тому, что показывают сейчас, — их ждет большое будущее. Был вчера на матче, игра с «Уфой» очень понравилась.