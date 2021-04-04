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Маховиков: «Надеюсь, „Динамо“ в этом сезоне займет место в первой тройке»

вчера, 14:11

Чемпион СССР в составе «Динамо» Александр Маховиков считает, что московский клуб по игре способен попасть в тройку лучших команд по итогам сезона чемпионата Росси.

Надеюсь, что «Динамо» в этом сезоне займет место в первой тройке, по игре способны. Шварц привнес в команду свежесть, игра стала лучше по сравнению с началом сезона. Тюкавин и Захарян большие молодцы, по тому, что показывают сейчас, — их ждет большое будущее. Был вчера на матче, игра с «Уфой» очень понравилась.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:48
Очень напряжённой будет последний отрезок сезона !!!
Давно не было такой битвы за попадание в зону Еврокубков . И тем интереснее становится наблюдать за чемпионатом . Каждый матч держит в напряжении.
Динамо Локомотив Сочи ЦСКА Спартак ну и Рубин, Каждый клуб показывает красивый качественный футбол в концовке. Шварц и Николич очень радуют , очень симпатичную игру строят в своих клубах. Молодёжь Динамо вообще открытие сезона. Молодцы ребята, ну и конечно это заслуга Шварца , который не побоялся ставить совсем ещё юных ребят в основу , что и сказалось на игре клуба в лучшую сторону. Вообщем всем пожелаем Удачи и пусть победит Сильнейший !!!
Всем Добра !!!!!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:48
Ветеранская хотелка.
ОПС
ОПС
вчера в 14:29
Очень надеемся на лучшее.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 14:27, ред.
"Динамо" конечно, сильно добавило при Шварце, вводя в игру молодых, талантливых по уровне российского чемпионата игроков, но в группе команд со второго по седьмое место располагается шесть клубов с заработанными очками от 44 до 40-ка. То есть еще есть "Локомотив" с Николичем, проводящей победную серию, "Спартак" с разыгравшейся атакой, "Рубин" со Слуцким и Хвичей, "Сочи" с Федотовым, "ЦСКА" с обновленным тренерским штабом, недалеко отстали и "Ростов" с Карпиным и непобедимые "Химки". То есть "Динамо" обязательно поборется за второе- третье место, но стопроцентной уверенности, что оно его получит и близко нет.
Zak11
Zak11
вчера в 14:20
Игра у Динамо идёт, но не стоит забывать о том что это всё таки достаточно нестабильная команда.
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