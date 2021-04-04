Маховиков: «Надеюсь, „Динамо“ в этом сезоне займет место в первой тройке»

Чемпион СССР в составе «Динамо» Александр Маховиков считает, что московский клуб по игре способен попасть в тройку лучших команд по итогам сезона чемпионата Росси.
Надеюсь, что «Динамо» в этом сезоне займет место в первой тройке, по игре способны. Шварц привнес в команду свежесть, игра стала лучше по сравнению с началом сезона. Тюкавин и Захарян большие молодцы, по тому, что показывают сейчас, — их ждет большое будущее. Был вчера на матче, игра с «Уфой» очень понравилась.
Давно не было такой битвы за попадание в зону Еврокубков . И тем интереснее становится наблюдать за чемпионатом . Каждый матч держит в напряжении.
Динамо Локомотив Сочи ЦСКА Спартак ну и Рубин, Каждый клуб показывает красивый качественный футбол в концовке. Шварц и Николич очень радуют , очень симпатичную игру строят в своих клубах. Молодёжь Динамо вообще открытие сезона. Молодцы ребята, ну и конечно это заслуга Шварца , который не побоялся ставить совсем ещё юных ребят в основу , что и сказалось на игре клуба в лучшую сторону. Вообщем всем пожелаем Удачи и пусть победит Сильнейший !!!
Всем Добра !!!!!
Давно не было такой битвы за попадание в зону Еврокубков . И тем интереснее становится наблюдать за чемпионатом . Каждый матч держит в напряжении.
Динамо Локомотив Сочи ЦСКА Спартак ну и Рубин, Каждый клуб показывает красивый качественный футбол в концовке. Шварц и Николич очень радуют , очень симпатичную игру строят в своих клубах. Молодёжь Динамо вообще открытие сезона. Молодцы ребята, ну и конечно это заслуга Шварца , который не побоялся ставить совсем ещё юных ребят в основу , что и сказалось на игре клуба в лучшую сторону. Вообщем всем пожелаем Удачи и пусть победит Сильнейший !!!
Всем Добра !!!!!