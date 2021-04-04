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Бояринцев: «У Олича при поддержке всё должно получиться»

вчера, 14:54

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением о перспективах Ивицы Олича на посту главного тренера ЦСКА.

Многие говорят: «Тренер без опыта». А когда начинать? Может быть, у него есть идеи, свой взгляд. Он современный человек, молодой специалист. Хорошо, что есть такие руководители, которые дают возможность, не ищут людей, ходящих по кругу. Риск ли это? Да, но это шанс для человека, который дал многое клубу. Он был сильным футболистом, и при определенной поддержке у него всё должно получиться.

Думаю, ему дадут футболистов, подходящих под его видение игры. Возможно, у него есть какие-то договоренности. Считаю, что результат у него будет положительный.

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Все комментарии
НикСта63
НикСта63
вчера в 20:50
А что может получится у Олича? Реально по составу ЦСКА слабее Зенита и Спартака и Локо... а играет нормально-в тройке. Вы думаете, что при Олесе начнут всех громить? Я сомневаюсь. Будет примерно также и это для такой Команды с таким составом очень даже хорошо
oFANATo
oFANATo
вчера в 18:36
Время покажет!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:16
Посмотрим, через пару туров будет ясно.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:46
Олич сегодня выставил состав,о котором я мечтал,без Облякова,Ахметова и прочих! Сегодня посмотрим как они будут играть,хотя это всеголишь Тамбов!
ДСА
ДСА
вчера в 15:33
Может получиться, а может и нет.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:15, ред.
Денис всё верно сказал.
А когда ещё давать возможность для раскрытия и видения того футбола, который хочет воплотить в жизнь, молодой амбициозный футболист ,а сейчас тренер Олич !!!? А риск он всегда есть и будет, в любом действие. Ну и конечно без должной поддержки от руководства клуба, воплотить свои идеи и мысли будет невозможно. Так что если уже руководство пошло на этот шаг, подписать Олича , то и обязаны будут сделать все от них зависящее. Будем ждать что из этого получится. Но мне почему-то кажется, что ставка на молодого хорвата как тренера была правильным решением !!! Время покажет. Ждём и надеемся на Лучшее!!! Удачи Оличу и ЦСКА !!! Всем Добра !!!
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:07
Как без опыта а выступление в АПЛ разве это не опыт.
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:01
Надо чтоб получилось
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:55
Очень хочется в это верить.
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