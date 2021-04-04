Бояринцев: «У Олича при поддержке всё должно получиться»

Бывший футболист «Спартака» поделился мнением о перспективах на посту главного тренера ЦСКА .

Многие говорят: «Тренер без опыта». А когда начинать? Может быть, у него есть идеи, свой взгляд. Он современный человек, молодой специалист. Хорошо, что есть такие руководители, которые дают возможность, не ищут людей, ходящих по кругу. Риск ли это? Да, но это шанс для человека, который дал многое клубу. Он был сильным футболистом, и при определенной поддержке у него всё должно получиться.

Думаю, ему дадут футболистов, подходящих под его видение игры. Возможно, у него есть какие-то договоренности. Считаю, что результат у него будет положительный.