Бояринцев: «У Олича при поддержке всё должно получиться»

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением о перспективах Ивицы Олича на посту главного тренера ЦСКА.
Многие говорят: «Тренер без опыта». А когда начинать? Может быть, у него есть идеи, свой взгляд. Он современный человек, молодой специалист. Хорошо, что есть такие руководители, которые дают возможность, не ищут людей, ходящих по кругу. Риск ли это? Да, но это шанс для человека, который дал многое клубу. Он был сильным футболистом, и при определенной поддержке у него всё должно получиться.
Думаю, ему дадут футболистов, подходящих под его видение игры. Возможно, у него есть какие-то договоренности. Считаю, что результат у него будет положительный.
А когда ещё давать возможность для раскрытия и видения того футбола, который хочет воплотить в жизнь, молодой амбициозный футболист ,а сейчас тренер Олич !!!? А риск он всегда есть и будет, в любом действие. Ну и конечно без должной поддержки от руководства клуба, воплотить свои идеи и мысли будет невозможно. Так что если уже руководство пошло на этот шаг, подписать Олича , то и обязаны будут сделать все от них зависящее. Будем ждать что из этого получится. Но мне почему-то кажется, что ставка на молодого хорвата как тренера была правильным решением !!! Время покажет. Ждём и надеемся на Лучшее!!! Удачи Оличу и ЦСКА !!! Всем Добра !!!
А когда ещё давать возможность для раскрытия и видения того футбола, который хочет воплотить в жизнь, молодой амбициозный футболист ,а сейчас тренер Олич !!!? А риск он всегда есть и будет, в любом действие. Ну и конечно без должной поддержки от руководства клуба, воплотить свои идеи и мысли будет невозможно. Так что если уже руководство пошло на этот шаг, подписать Олича , то и обязаны будут сделать все от них зависящее. Будем ждать что из этого получится. Но мне почему-то кажется, что ставка на молодого хорвата как тренера была правильным решением !!! Время покажет. Ждём и надеемся на Лучшее!!! Удачи Оличу и ЦСКА !!! Всем Добра !!!