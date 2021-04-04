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Широков: «В последнее время „Ростов“ удачно играет со „Спартаком“»

вчера, 15:04
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Роман Широков прокомментировал предстоящий матч 24-го тура РПЛ, в котором красно-белые сыграют в гостях с «Ростовом».

Может, для кого-то «Спартак» и предпочтительнее выглядит в этом матче, но «Ростов» то дома играет. Причем в последнее время достаточно удачно со «Спартаком». Что дома, что в гостях. Наверное, это уравнивает шансы.

У «Спартака» были уверенные результаты? Ну, они были такими две недели назад. Никто не знает, как на них сказалась вот эта пауза на матчи сборных, как они сегодня на игру выйдут. Так что будет интересно понаблюдать за этим матчем.

Что касается травмированных Мозеса, Крала и Зобнина, то мне ничья потеря не кажется слишком значимой, если честно.

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berda2003
berda2003
вчера в 17:47
полубандит-оракул ...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 16:29
"Ростов" не совсем удачно играет в последних матчах. Мало создает голевых моментов. Но с принципиальными сильными соперниками может собраться и выдать хороший матч. Это подтверждает ничья в меньшинстве с "Зенитом". А для Карпина "Спартак" - особый раздражитель. И в пользу "Спартака". Действительно, одними из самых неудобных соперников для москвичей были "Урал" и "Ростов". Что случилось с "Уралом", мы уже увидели. Осталось узнать, поправит ли сегодня "Спартак" статистику в матчах с "Ростовом".
Dima salev
Dima salev
вчера в 15:48, ред.
Ростов и Урал самый неудобный соперник для Спартака последние годы.
Думаю опять Ростов победить если судья не чудит
112910415
112910415
вчера в 15:47
удачно, да
и это дело надо поправить
Сп62
Сп62
вчера в 15:17
Отсутствие практически всей основы средней линии и это не потеря? Тогда, что же считать потерей?
ABir
ABir
вчера в 15:17
Всем понятно, что и бывшие враги и Широков, и Карпин сегодня в одной обойме и жаждут поражения Спартака
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:05
Карпин жестоко мстит...
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