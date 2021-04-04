Широков: «В последнее время „Ростов“ удачно играет со „Спартаком“»

Бывший футболист «Спартака» прокомментировал предстоящий матч 24-го тура РПЛ , в котором красно-белые сыграют в гостях с «Ростовом».

Может, для кого-то «Спартак» и предпочтительнее выглядит в этом матче, но «Ростов» то дома играет. Причем в последнее время достаточно удачно со «Спартаком». Что дома, что в гостях. Наверное, это уравнивает шансы.

У «Спартака» были уверенные результаты? Ну, они были такими две недели назад. Никто не знает, как на них сказалась вот эта пауза на матчи сборных, как они сегодня на игру выйдут. Так что будет интересно понаблюдать за этим матчем.

Что касается травмированных Мозеса, Крала и Зобнина, то мне ничья потеря не кажется слишком значимой, если честно.