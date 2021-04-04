Бояринцев: «Лёгкой прогулки для „Спартака“ в Ростове точно не будет»

Бывший футболист «Спартака» прокомментировал предстоящий матч московского клуба с «Ростовом» в рамках 24-го тура РПЛ .

Ожидания от матча самые радужные. «Спартак» находится в хороших кондициях даже после паузы на сборные. Линия атаки выглядит очень хорошо, но есть проблемы в опорной зоне. В последних матчах большую пользу приносили Зобнин и Крал, поэтому это серьезная потеря для клуба, и будет интересно, кто там сыграет.

Нас ждет хорошая и интересная игра, легкой прогулки для «Спартака» в Ростове точно не будет. Будем надеяться, что клуб покажет ту же игру, что до матчей сборных, и такое же голевое изобилие.