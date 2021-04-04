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Бояринцев: «Лёгкой прогулки для „Спартака“ в Ростове точно не будет»

вчера, 14:19
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев прокомментировал предстоящий матч московского клуба с «Ростовом» в рамках 24-го тура РПЛ.

Ожидания от матча самые радужные. «Спартак» находится в хороших кондициях даже после паузы на сборные. Линия атаки выглядит очень хорошо, но есть проблемы в опорной зоне. В последних матчах большую пользу приносили Зобнин и Крал, поэтому это серьезная потеря для клуба, и будет интересно, кто там сыграет.

Нас ждет хорошая и интересная игра, легкой прогулки для «Спартака» в Ростове точно не будет. Будем надеяться, что клуб покажет ту же игру, что до матчей сборных, и такое же голевое изобилие.

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Все комментарии
Night Spirit
Night Spirit
вчера в 16:04, ред.
Никогда не любил спартак, но это их футболист единственный кто у меня вызывал уважение. Сколько матчей спас, забивая на последних секундах метров с 30. Хотя как только стал не нужен избавились как от бытовых отходов. Вот она благодарность от родной команды.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:01
Да , это будет по моему самый боевой матч тура !!!
Битва Карпина и К° против Спартака это становится дерби двух непремеримых команд !!! И сегодня потеря Зобнина и Крала может стать фатальная для Спартака.
Но и даже такая потеря не делает этот матч менее красочным . Отдаю свое предпочтение Ростову !!! Карпину желаю только Победы в сегодняшнем матче !!!
Вперёд Ростов к Победе !!! А всем болельщикам желаю получить удовольствие от просмотра красивого футбола. Всем Добра !!!!!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:51
"Спартак" победит 2-1.
berda2003
berda2003
вчера в 14:49
ростов выиграет без особых проблем...
МапС
МапС
вчера в 14:31
Спартак вроде не гулять туда приехал.
Futurista
Futurista
вчера в 14:30, ред.
Да, будет непросто...и Ростов хорош сейчас и Спартак не в оптимальном составе...
ОПС
ОПС
вчера в 14:24
Ждем хороший футбол.
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