Почеттино: «В ПСЖ хотят, чтобы Мбаппе остался с нами надолго»

Наставник рассказал о ситуации с контрактом нападающего .

Слухи о переходе Мбаппе в другой клуб? Это то, к чему мы привыкли. Когда мы говорим о ведущих клубах и лучших игроках, таких как Килиан Мбаппе, который выступает на самом высоком уровне, всегда будут слухи.

Самое главное, что Килиан молчит. Он сосредоточен на команде и помогает нам в достижении целей. Килиан очень зрелый, несмотря на свой возраст. И клуб, и игрок пытаются прийти к соглашению, чтобы Килиан остался с нами надолго. Это желание клуба, и мы работаем над этим.