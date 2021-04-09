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Почеттино: «В ПСЖ хотят, чтобы Мбаппе остался с нами надолго»

09 апреля 2021, 22:36

Наставник Маурисио Почеттино рассказал о ситуации с контрактом нападающего Килиана Мбаппе.

Слухи о переходе Мбаппе в другой клуб? Это то, к чему мы привыкли. Когда мы говорим о ведущих клубах и лучших игроках, таких как Килиан Мбаппе, который выступает на самом высоком уровне, всегда будут слухи.

Самое главное, что Килиан молчит. Он сосредоточен на команде и помогает нам в достижении целей. Килиан очень зрелый, несмотря на свой возраст. И клуб, и игрок пытаются прийти к соглашению, чтобы Килиан остался с нами надолго. Это желание клуба, и мы работаем над этим.

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Все комментарии
Nazi
Nazi
10 апреля в 13:35
Мбаппе может спокойно остаться в Париже (родном городе) до 25 лет. Постараться выиграть ЛЧ, стать легендой ПСЖ и лучшим бомбардиром команды, а после на гребне успеха уйти куда ему будет угодно. А уходить сейчас, не выйграв ничего, кроме внутреннего чемпионата и таких же кубков будет просто позором для футболиста, который претендует на звание лучшего. Лучшие не кидают родной город, тем более когда это не Бобруйск, а Париж, с такой ЗП и любовью болельщиков.

Но сколько бы я здесь не писал, все будет как он решит. Будет хорошо, если останется, а нет так значит глуп как пробка :)
Alex12357
Alex12357 ответ shur (раскрыть)
09 апреля в 23:40
Винисиус-Бразилец,и ему как подстать было бы поиграть с Неймаром перед ЧМ.
shur
shur ответ Alex12357 (раскрыть)
09 апреля в 23:30
...зачем, у нас Вини только пристрелялся, то ли ещё будет!!!
Alex12357
Alex12357
09 апреля в 23:28
Если вы оставите Камерунского Эму-он будет ежегодно вас доить как это делает Месси в Барселоне,лучше продайте в Реал с заменой на Винисиуса с доплатой -это будет дело!А Икарди можно смело менять на Дибалу!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
09 апреля в 22:37
Чтоб на долго,надо ему зад лизать!
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