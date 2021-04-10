ГлавнаяНовости

Сенников: «„Локо“ и „Спартак“ борются за титул. Жду результативной игры»

10 апреля 2021, 02:23
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча бывшей команды против «Спартака» в 25-м туре РПЛ.

Тяжело давать прогнозы, потому что обе команды находятся в очень хорошей форме. Здесь всё непредсказуемо, но я жду результативной игры, тем более, что в противостоянии «Локомотива» со «Спартаком» это часто случается. Обе команды борются за чемпионство. Победа в дерби для обоих очень важна. «Локомотив» очень организован. Команда хорошо поработала на сборах, физически готова очень здорово. Сейчас состав у «Локо» очень сбалансированный. Сочетание молодости и опыта оптимальное.

У «Спартака» сильная атакующая линия. Если им удастся индивидуально переиграть футболистов «Локомотива», могут забить. Соболев хорош в штрафной, Ларссон может убежать, Промес набрал хорошую форму. Если «Спартак» увидит слабые стороны «железнодорожников», нужно туда атаковать. Например, Соболев выигрывает головой всё, значит нужно больше подач с флангов. Но «Локомотив» уже не та команда, которая побежит сломя голову вперёд. Был матч против «Динамо», когда проиграли 1:5. Думаю, после этого сделали выводы и больше столько ошибок в обороне не допускают.

«Спартак» сильно играет в нападении, «Локомотив» — в обороне. Матч должен выявить, что сильнее: атака «красно-белых» или защита «железнодорожников». Кубок тоже не повлияет, на «Спартак» сил всем хватит. В таких матчах не бывает усталостей. Тем более «Локомотив» играет при поддержке своих трибун.

Все новости
Федотов: «Карасёв должен был пропускать тур, а ему отдали главный матч»
Вчера, 17:06 Комментарии13
Уилкшир: «В Черчесове были опредёленные вещи, которые мне не нравились»
Вчера, 16:39 Комментарии10
Кузнецов: «Отмена красной карточки Ахметова — абсолютно правильное решение»
Вчера, 15:45 Комментарии22
Семак — о победах «Локомотива»: «Любая серия рано или поздно заканчивается»
Вчера, 15:04 Комментарии44
Аршавин: «„Зенит“ связан с „Сочи“? Посмотрите на „Спартак“ и „Арсенал“»
Вчера, 11:09 Комментарии40
Фомин: «После слов Шварца возникает улыбка на лице»
Вчера, 10:23 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Красно Синий воин
Красно Синий воин
10 апреля в 11:12
А ничья будет выгодна конкурентам.
cska1948
cska1948
10 апреля в 09:05
Обе команды прежде всего будут стараться не пропустить! Поэтому залихватской игры в атаку до первого гола не жду.
112910415
112910415
10 апреля в 07:51
предельно интересный будет матч,
есть что доказывать друг другу !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
10 апреля в 06:31
Ставлю на ничью!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
10 апреля в 05:43
Локо посильнее и победа будет за ними хотя лично меня устроила ничейка.
swed27
swed27
10 апреля в 03:52
Жесткое будет дерби
Leha-ha50
Leha-ha50
10 апреля в 02:41
Матч на три результата. Обе команды на ходу, и победить может любой. Еще недавно у Локо были проблемы в атаке, а теперь Федя проснулся и находится в полном порядке. Команды очень прилично начали весеннюю часть, обе показывают очень привлекательную игру. Может показаться , что состав у Спартака все же посолиднее, но в данном случае это не будет иметь решающего значения. Николич прекрасно пользуется тем , что у него есть.
Так что ждем захватывающего матча.
Всем здоровья.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
10 апреля в 02:27
Вялую ничейку скатают
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100