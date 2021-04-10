Сенников: «„Локо“ и „Спартак“ борются за титул. Жду результативной игры»

Экс-защитник «Локомотива» поделился ожиданиями от матча бывшей команды против «Спартака» в 25-м туре РПЛ .

Тяжело давать прогнозы, потому что обе команды находятся в очень хорошей форме. Здесь всё непредсказуемо, но я жду результативной игры, тем более, что в противостоянии «Локомотива» со «Спартаком» это часто случается. Обе команды борются за чемпионство. Победа в дерби для обоих очень важна. «Локомотив» очень организован. Команда хорошо поработала на сборах, физически готова очень здорово. Сейчас состав у «Локо» очень сбалансированный. Сочетание молодости и опыта оптимальное.

У «Спартака» сильная атакующая линия. Если им удастся индивидуально переиграть футболистов «Локомотива», могут забить. Соболев хорош в штрафной, Ларссон может убежать, Промес набрал хорошую форму. Если «Спартак» увидит слабые стороны «железнодорожников», нужно туда атаковать. Например, Соболев выигрывает головой всё, значит нужно больше подач с флангов. Но «Локомотив» уже не та команда, которая побежит сломя голову вперёд. Был матч против «Динамо», когда проиграли 1:5. Думаю, после этого сделали выводы и больше столько ошибок в обороне не допускают.

«Спартак» сильно играет в нападении, «Локомотив» — в обороне. Матч должен выявить, что сильнее: атака «красно-белых» или защита «железнодорожников». Кубок тоже не повлияет, на «Спартак» сил всем хватит. В таких матчах не бывает усталостей. Тем более «Локомотив» играет при поддержке своих трибун.