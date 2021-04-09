Корнаухов: «Смолов может стать основным игроком „Локомотива“»

Директор академии ЦСКА Олег Корнаухов прокомментировал результаты жеребьёвки 1/2 финала Кубка России.

«Ахмат», скорее всего, выиграет. Думаю, что в этой паре большее значение имеет, кто будет принимать на своем поле. Хозяин имеет небольшое преимущество. Если бы играли в Самаре, я бы сказал, что выиграли бы «Крылья», а здесь «Ахмат».

Что касается «Локомотива», если Смолов продолжит дальше забивать и наберет такую же форму, он может стать основным игроком этого «Локомотива». Камано тоже преобразился. Там достаточно футболистов, которые могут конкурировать, у Николича есть возможность выбирать из всей этой обоймы.