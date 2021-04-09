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Корнаухов: «Смолов может стать основным игроком „Локомотива“»

09 апреля 2021, 21:18

Директор академии ЦСКА Олег Корнаухов прокомментировал результаты жеребьёвки 1/2 финала Кубка России.

«Ахмат», скорее всего, выиграет. Думаю, что в этой паре большее значение имеет, кто будет принимать на своем поле. Хозяин имеет небольшое преимущество. Если бы играли в Самаре, я бы сказал, что выиграли бы «Крылья», а здесь «Ахмат».

Что касается «Локомотива», если Смолов продолжит дальше забивать и наберет такую же форму, он может стать основным игроком этого «Локомотива». Камано тоже преобразился. Там достаточно футболистов, которые могут конкурировать, у Николича есть возможность выбирать из всей этой обоймы.

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Все комментарии
112910415
112910415
10 апреля в 08:20
в стабильность Феди не верится, от слова совсем
nikoladolgov
nikoladolgov
10 апреля в 06:18
Смолову пора в Испанию !
Leha-ha50
Leha-ha50
10 апреля в 03:40
Матч на матч не приходится. Федя нестабилен на протяжении всей карьеры.
drug01
drug01
09 апреля в 22:38
Для Смолова это будет экзамен на прочность...
berda2003
berda2003
09 апреля в 22:00
федя, как погода в москве...
beefs
beefs
09 апреля в 21:50
Федя уже наигрался, сейчас только пиар...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
09 апреля в 21:24
Для начала Федя и Камано потренируются на Спартаке в ближайшем туре. Думаю Локо не проиграет как минимум.
shlomo
shlomo
09 апреля в 21:23
У Феди больше таких матчей не будет....
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