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Масалитин: «ЦСКА и „Локомотив“ ждёт принципиальное дерби»

09 апреля 2021, 21:38

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о результатах жеребьёвки 1/2 финала Кубка России, где «армейцы» сыграют с «Локомотивом».

В паре «Локомотив» — ЦСКА нет явного фаворита. Нас ожидает хорошая игра и по накалу, и по самоотдаче: обе команды отлично знают друг друга, знают, чего ожидать от соперника. Конечно, многим болельщикам хотелось бы увидеть данную пару в финале, но результат жеребьёвки пойдёт московским клубам лишь на пользу. Они стремятся к победе в Кубке, а для этого необходимо победить ещё дважды. Попадись сейчас «Крылья Советов», это могло бы сыграть злую шутку. Сейчас же их ждёт принципиальное дерби, расслабляться нельзя.

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cska1948
cska1948
10 апреля в 08:58
"...Попадись сейчас «Крылья Советов», это могло бы сыграть злую шутку..."
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Судя по игре с ДМ, "Крылья" сейчас в прекрасной форме и победа над ними никому не гарантирована!
112910415
112910415
10 апреля в 08:18
какой шанс для нового тренера !
mihaluch
mihaluch
10 апреля в 01:54
Матч будет непредсказуемым.
Ванечка
Ванечка
09 апреля в 21:51
Игра до одного гола...и скучный матч
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
09 апреля в 21:46
Может нам повезёт и мы выиграем!
oFANATo
oFANATo
09 апреля в 21:45
Любопытно как новый тренер Олич подготовит ЦСКА и какой состав будет на полуфинал кубка с Локо. Будет возможность сравнить со стартовым составом от Ганчаренко в чемпионате.
shlomo
shlomo
09 апреля в 21:41
Ооооо...ну теперь еще как минимум человек 20 выскажутся о этом матче...прямо финал ЛЧ....
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