Масалитин: «ЦСКА и „Локомотив“ ждёт принципиальное дерби»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о результатах жеребьёвки 1/2 финала Кубка России, где «армейцы» сыграют с «Локомотивом».

В паре «Локомотив» — ЦСКА нет явного фаворита. Нас ожидает хорошая игра и по накалу, и по самоотдаче: обе команды отлично знают друг друга, знают, чего ожидать от соперника. Конечно, многим болельщикам хотелось бы увидеть данную пару в финале, но результат жеребьёвки пойдёт московским клубам лишь на пользу. Они стремятся к победе в Кубке, а для этого необходимо победить ещё дважды. Попадись сейчас «Крылья Советов», это могло бы сыграть злую шутку. Сейчас же их ждёт принципиальное дерби, расслабляться нельзя.