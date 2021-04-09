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Гендиректор «Ахмата»: «Было бы очень неплохо привезти еврокубки в Грозный»

09 апреля 2021, 21:07

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров поделился мнением о результатах жеребьёвки 1/2 финала Кубка России, где клуб из Грозного сыграет против «Крыльев Советов».

Когда закончилась игра с «Уфой», мы вздохнули с облегчением. После сегодняшней жеребьёвки у нас таких ощущений не возникло, потому что нельзя говорить, что «Крылья Советов» — слабая команда.

В кубковых играх слабых не бывает. А вот преимущество за счет своих болельщиков, которые будут гнать вперед, у нас будет, согласен. Все остальные разговоры про шансы команд бессмысленны — кубковые матчи всегда непредсказуемы. Глупо отрицать, что из всех теоретически возможных вариантов, этот лучший, но, повторюсь, слабых соперников в полуфинале быть не может. «Крылья Советов» это доказали, выбив «Динамо» в предыдущем раунде. Настраиваемся на тяжелую игру за выход в финал.

Конечно, мы хотим выиграть Кубок, а кто не хочет завоевать трофей? В первую очередь трофей, но еще было бы очень неплохо привезти еврокубки в Грозный.

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Все комментарии
Навзир
Навзир ответ nikoladolgov (раскрыть)
10 апреля в 12:54
    Навзир
    Навзир ответ nikoladolgov (раскрыть)
    10 апреля в 12:53
    А ты был в Грозном, и видел как ведет себя местное население, там пьют, дерутся, ходят полуголые, орут матом на трибунах? Болельщики Ахмата гораздо адекватнее, чем болельщики Зенита, Спартака, ЦСКА.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    10 апреля в 08:14
    УЕФА никогда не разрешит играть в Грозном , судя по тому как ведут себя местное население !
    Навзир
    Навзир
    10 апреля в 00:13
    Я удивляюсь с Ваших коментов народ,. Что по вашему должен говорить гендир Ахмата, что не хочет трофеи, что не хочет видеть впервые в истории клуба, игры в еврокубке в Грозном,ему нельзя рассказать желании клуба, болельщиков? Если исходить из ваших комментарий, то Ахмату играть как минимум с грандом отечественного футбола, или слив Динамо так окрылил поклонников Самары (и ненавистников Ахмата)? Выиграют Самарцы,да ради бога, значит наши сыграли плохо, поздравляю,а нет так порадуюсь победе своих, и не факт что это даст шанс на победу в кубке, там впереди еще ЦСКА и Локо, где два новых тренера,которым есть что доказать, и хотят трофеи, им тоже есть что доказывать. Удачи всем.
    stanichnik
    stanichnik
    09 апреля в 23:48
    В советское время был актуален лозунг: "От значка ГТО к олимпийской медали!"
    Начните с малого, завоюйте сначала внутренний трофей, а потом вперёд в Европу за международными трофеями!
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    09 апреля в 22:58
    Крылья должны проходить!
    Аксинья
    Аксинья
    09 апреля в 22:25
    Европейские гранды напряглись...
    Союзник противников
    Союзник противников
    09 апреля в 21:43
    Дубликат привезёте точно.
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
    09 апреля в 21:28
    Крылья победят!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    09 апреля в 21:27
    Да что же вы все такие нетерпеливые. ЕК ему подавай. Любой город был бы рад ЕК ...и даже Москва с Питером. Вот только не всем это удается. Самара тоже не откажется добровольно от ЕК. Еще как минимум две игры, а люди уже мысленно кубок в руках держат.
    Пройдет финал и все узнаем.
    Всем здоровья.
    shlomo
    shlomo
    09 апреля в 21:14
    Шансов против Крыльев у вас будет очень мало...Удачи Крыльям!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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