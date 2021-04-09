Гендиректор «Ахмата»: «Было бы очень неплохо привезти еврокубки в Грозный»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров поделился мнением о результатах жеребьёвки 1/2 финала Кубка России, где клуб из Грозного сыграет против «Крыльев Советов».

Когда закончилась игра с «Уфой», мы вздохнули с облегчением. После сегодняшней жеребьёвки у нас таких ощущений не возникло, потому что нельзя говорить, что «Крылья Советов» — слабая команда.

В кубковых играх слабых не бывает. А вот преимущество за счет своих болельщиков, которые будут гнать вперед, у нас будет, согласен. Все остальные разговоры про шансы команд бессмысленны — кубковые матчи всегда непредсказуемы. Глупо отрицать, что из всех теоретически возможных вариантов, этот лучший, но, повторюсь, слабых соперников в полуфинале быть не может. «Крылья Советов» это доказали, выбив «Динамо» в предыдущем раунде. Настраиваемся на тяжелую игру за выход в финал.

Конечно, мы хотим выиграть Кубок, а кто не хочет завоевать трофей? В первую очередь трофей, но еще было бы очень неплохо привезти еврокубки в Грозный.