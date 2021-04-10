ГлавнаяНовости

Радимов: «Месси всё ещё в порядке. Думаю, он докажет это в Эль Класико»

10 апреля 2021, 01:16
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Экс-полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов накануне матча 30-го тура Примеры «Реал» — «Барселона» поделился мнением о капитане «сине-гранатовых» Лионеле Месси.

Месси уже не тот? Мне кажется, что голы, сама игра Месси, тот факт, что он является лидером «Барселоны», говорят сами за себя. Он в списке лучших бомбардиров и распасовщиков чемпионата. Не надо на ровном месте придумывать того, чего нет. Месси всё ещё в порядке. Я думаю, что он докажет это в очередном Эль Класико.

Месси – человек, который больше всех забил в истории [«Барселоны»], сыграл больше всех матчей, принёс очень много титулов, является шестикратным обладателем «Золотого мяча». Закончится эпоха, если он уйдёт, но я не уверен, что он это сделает. Месси с самого начала говорил, что его главная история заключается в том, чтобы с первого и до последнего дня своей карьеры играть именно в этом клубе.

В прошлом году его многое волновало, и он планировал уйти, но, полагаю, сейчас он передумает. Если ещё «Барса» выиграет титулы, станет чемпионом, то, думаю, он останется. Я считаю, что это стало бы хорошей историей для всего испанского футбола. Иметь в своих рядах такого футболиста – это очень показательно и круто.

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг назвал Месси лучшим игроком всех времён.

Все новости
Федотов: «Карасёв должен был пропускать тур, а ему отдали главный матч»
Вчера, 17:06 Комментарии13
Уилкшир: «В Черчесове были опредёленные вещи, которые мне не нравились»
Вчера, 16:39 Комментарии10
Кузнецов: «Отмена красной карточки Ахметова — абсолютно правильное решение»
Вчера, 15:45 Комментарии22
Семак — о победах «Локомотива»: «Любая серия рано или поздно заканчивается»
Вчера, 15:04 Комментарии44
Аршавин: «„Зенит“ связан с „Сочи“? Посмотрите на „Спартак“ и „Арсенал“»
Вчера, 11:09 Комментарии40
Фомин: «После слов Шварца возникает улыбка на лице»
Вчера, 10:23 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Incredulous
Incredulous
11 апреля в 09:22
Доказал! Только в очередной раз - обратное.
112910415
112910415
10 апреля в 08:12
Месси будет стараться !
А мы оценим его нынешние возможности
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan
10 апреля в 07:55
Возможно, я ошибаюсь, но я не помню ни одного сбывшегося прогноза Радимова...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
10 апреля в 06:08
Очередная дичь от Радимова, между рюмками.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
10 апреля в 05:47
Гном давно никакой поэтому его присутствие на поле виртуально.
Ironigor
Ironigor
10 апреля в 02:08
Будем делать посмотреть, кто и что и сколько ???
ЮЗИК
ЮЗИК
10 апреля в 01:44
Реал сейчас тоже в форме
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100