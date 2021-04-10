Радимов: «Месси всё ещё в порядке. Думаю, он докажет это в Эль Класико»

Экс-полузащитник «Зенита» и сборной России накануне матча 30-го тура Примеры «Реал» — «Барселона» поделился мнением о капитане «сине-гранатовых» .

Месси уже не тот? Мне кажется, что голы, сама игра Месси, тот факт, что он является лидером «Барселоны», говорят сами за себя. Он в списке лучших бомбардиров и распасовщиков чемпионата. Не надо на ровном месте придумывать того, чего нет. Месси всё ещё в порядке. Я думаю, что он докажет это в очередном Эль Класико.

Месси – человек, который больше всех забил в истории [«Барселоны»], сыграл больше всех матчей, принёс очень много титулов, является шестикратным обладателем «Золотого мяча». Закончится эпоха, если он уйдёт, но я не уверен, что он это сделает. Месси с самого начала говорил, что его главная история заключается в том, чтобы с первого и до последнего дня своей карьеры играть именно в этом клубе.

В прошлом году его многое волновало, и он планировал уйти, но, полагаю, сейчас он передумает. Если ещё «Барса» выиграет титулы, станет чемпионом, то, думаю, он останется. Я считаю, что это стало бы хорошей историей для всего испанского футбола. Иметь в своих рядах такого футболиста – это очень показательно и круто.