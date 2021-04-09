Сигурдссон: «Постараемся отомстить за недавнее поражение от „Локо“ в РПЛ»

Полузащитник ЦСКА отреагировал на результаты жеребьёвки 1/2 финала Кубка России, где «армейцы» встретятся с «Локомотивом».

Нам предстоит очень сложная игра, но мы будем ждать её! Наша команда продвинулась уже далеко в Кубке России, и теперь главная задача — попасть в финал. Для этого нужно обыграть «Локомотив», постараться отомстить за недавнее поражение в чемпионате страны. Соперник сейчас хорош, но и мы будем во всеоружии. У нас в календаре несколько тяжелых матчей подряд, но мы к этому готовы!