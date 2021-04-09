ГлавнаяНовости

Сигурдссон: «Постараемся отомстить за недавнее поражение от „Локо“ в РПЛ»

09 апреля 2021, 21:28

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон отреагировал на результаты жеребьёвки 1/2 финала Кубка России, где «армейцы» встретятся с «Локомотивом».

Нам предстоит очень сложная игра, но мы будем ждать её! Наша команда продвинулась уже далеко в Кубке России, и теперь главная задача — попасть в финал. Для этого нужно обыграть «Локомотив», постараться отомстить за недавнее поражение в чемпионате страны. Соперник сейчас хорош, но и мы будем во всеоружии. У нас в календаре несколько тяжелых матчей подряд, но мы к этому готовы!

Все новости
Федотов: «Карасёв должен был пропускать тур, а ему отдали главный матч»
Вчера, 17:06 Комментарии13
Уилкшир: «В Черчесове были опредёленные вещи, которые мне не нравились»
Вчера, 16:39 Комментарии10
Кузнецов: «Отмена красной карточки Ахметова — абсолютно правильное решение»
Вчера, 15:45 Комментарии22
Семак — о победах «Локомотива»: «Любая серия рано или поздно заканчивается»
Вчера, 15:04 Комментарии44
Аршавин: «„Зенит“ связан с „Сочи“? Посмотрите на „Спартак“ и „Арсенал“»
Вчера, 11:09 Комментарии40
Фомин: «После слов Шварца возникает улыбка на лице»
Вчера, 10:23 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
10 апреля в 05:49
Не нужно мстить а надо побеждать.
Сидор новый
Сидор новый
09 апреля в 21:52
Ну ну..... постарайтесь не проиграть .... с крупным счетом...
STVA 1
STVA 1
09 апреля в 21:51
Начались лозунги....
Союзник противников
Союзник противников ответ makkie (раскрыть)
09 апреля в 21:42
Это всего лишь значит,что одни молча остерегаются,а другим уже бояться нечего-они уже всё прос...,что могли.
Союзник противников
Союзник противников
09 апреля в 21:41
Мстить не надо,надо просто обыграть.
oFANATo
oFANATo
09 апреля в 21:39, ред.
Арнор, все в ваших ногах.....дерзайте.
Тем более спартак и зенит уже вылетели от аутсайдеров...))
makkie
makkie
09 апреля в 21:34
Символично, что из Локо молчат по поводу жеребьевки (хотя в душе радуются).
Зато в цска чуть ли не каждый дал комментарий, как этот матч важен, и что цска постарается остановить соперника... ну-ну )))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
09 апреля в 21:30
Началась болтовня с обещаниями...
shlomo
shlomo
09 апреля в 21:30
Посмотрим, на что вы способны...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100