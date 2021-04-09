Дзагоев: «Надеемся притормозить „Локомотив“»

Полузащитник ЦСКА отреагировал на результаты жеребьёвки 1/2 финала Кубка России, где «армейцы» сыграют против «Локомотива».

«Локомотив» этой весной набрал хороший ход. Причём произошло это именно после нашего матча в чемпионате, который мы, к сожалению, проиграли. Получается, мы невольно дали соперникам толчок вперед, теперь надеемся их притормозить. Мы давно не были в полуфинале Кубка России, целых пять лет, и на достигнутом останавливаться не хотим.