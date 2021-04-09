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Дзагоев: «Надеемся притормозить „Локомотив“»

09 апреля 2021, 20:56

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев отреагировал на результаты жеребьёвки 1/2 финала Кубка России, где «армейцы» сыграют против «Локомотива».

«Локомотив» этой весной набрал хороший ход. Причём произошло это именно после нашего матча в чемпионате, который мы, к сожалению, проиграли. Получается, мы невольно дали соперникам толчок вперед, теперь надеемся их притормозить. Мы давно не были в полуфинале Кубка России, целых пять лет, и на достигнутом останавливаться не хотим.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
10 апреля в 05:52
Посмотрим, впереди у нас сложные матчи.
shur
shur
09 апреля в 23:33
... да легко, паровоз можно обыгрывать, запереть депо и не бросать уголь в топку, пара нет - хода нет!!!
Ironigor
Ironigor
09 апреля в 21:32
Очень хорошо и очень радует то,что Алан востановился и набирает хорошую форму, в чём мы могли убедиться в прошлой игре, где его филигранный пас стал голевым . Теперь бы продолжить в таком же духе. От Алана будет многое зависеть в этом дерби . Единственное пугает больше всего, защита армейцев. Ни в коем случае нельзя давать нападению Локо свободного пространства, чем может воспользоваться Смолов который набрал хорошую форму. В любом случае нас ждёт боевой матч !!! Олич и К° должны показать все свои лучшие качества, чтобы победить Локомотив.
Пожелаем Удачи ЦСКА !!! Всем Добра !!!
oFANATo
oFANATo
09 апреля в 21:00
Давай Аланчик, удачи...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
09 апреля в 20:59
Надо притормозить и обогнать
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