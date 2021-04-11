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Мостовой: «На стороне „Локомотива“ в матче со „Спартаком“ фактор Смолова»

11 апреля 2021, 17:05
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мыслями о предстоящем матче между красно-белыми и «Локомотивом».

Фаворита сегодня нет. Обе команды в очень хороших кондициях. Помимо самого хорошего футбола команды набирают очки. Будет интересно. Обидно будет, что одна из них проиграет, если не будет ничьей. С другой стороны, ничья будет в пользу «Зенита».

Смолов начал забивать, шикарно отгрузил «Сочи». Этот фактор на стороне «Локо», Федя должен играть в основе. Но у «Спартака» есть Соболев, который забивает, плюс Ларссон и Промес. Защита? Пабло наладил ее в «Локо». Спокойно наверху и внизу играет. Многое будет зависеть от того, кто первым забьет.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА ответ dzvinka (раскрыть)
11 апреля в 22:11
Теперь понял что за фактор?)
shur
shur
11 апреля в 19:56
...вот вам и ружьё раз год ,не знаю что и говорить, да ещё со стандарта!!!
Союзник противников
Союзник противников
11 апреля в 18:31
Смолов-фактор,но случайности.А забьёт какой-нибудь "крыховяк".
ЮЗИК
ЮЗИК
11 апреля в 18:19
Смолов это уже отстой
Futurista
Futurista
11 апреля в 17:37
Фактор Смолова...

112910415
112910415
11 апреля в 17:25
фактор Промеса должен сработать !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
11 апреля в 17:24
Подозрительно уверены тарасовцы в победе над Локо, может мы чего то не знаем?
dzvinka
dzvinka
11 апреля в 17:24
фактор смолова.. это когда он берет и не забивает решающий пенальти, либо выход 1х1? или в чем фактор этого Феди-миллионера?
shur
shur
11 апреля в 17:15
...Мостовой лукавит, выставив Тату в основе считай Локо десятером играть будет,
что он есть ,что его нет !!!!!
drug01
drug01
11 апреля в 17:13
Игра покажет кто лучше...
STVA 1
STVA 1
11 апреля в 17:13
Смолов по словам Сани прямо Месси и Рон))
mihaluch
mihaluch
11 апреля в 17:12
Матч обещает быть интересным.
beefs
beefs
11 апреля в 17:11
роль Смолова преувеличина...
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