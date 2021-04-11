Мостовой: «На стороне „Локомотива“ в матче со „Спартаком“ фактор Смолова»

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мыслями о предстоящем матче между красно-белыми и «Локомотивом».

Фаворита сегодня нет. Обе команды в очень хороших кондициях. Помимо самого хорошего футбола команды набирают очки. Будет интересно. Обидно будет, что одна из них проиграет, если не будет ничьей. С другой стороны, ничья будет в пользу «Зенита».

Смолов начал забивать, шикарно отгрузил «Сочи». Этот фактор на стороне «Локо», Федя должен играть в основе. Но у «Спартака» есть Соболев, который забивает, плюс Ларссон и Промес. Защита? Пабло наладил ее в «Локо». Спокойно наверху и внизу играет. Многое будет зависеть от того, кто первым забьет.