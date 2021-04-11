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Рубашко: «Игра в поддавки с „Зенитом“? Достаточно уже об этом судачить»

11 апреля 2021, 18:57
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко поделился мыслями после поражения в матче 25-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).

Надо думать уже о следующих играх. Надо брать максимальное количество очков, есть возможность побороться. Тренеры разберут игру, поправят. Главное восстановление и подготовка к ЦСКА, на носу финиш. Последние игры проводим хорошо, только результат подводит: «Рубин», «Локомотив», сегодня. Видимо, надо пройти этот путь.

Разговоры об игре в поддавки? Этому конца и края не будет, поэтому заострять внимания нет смысла. Достаточно уже об этом судачить. Ребята вообще об этом не думают. Кто-то ищет что-то вне футбола. Ну, пусть ищут.

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Все комментарии
петр сидоров
петр сидоров
12 апреля в 07:38
когда уже уефа вплотную займется зенитом и всем им руководством?
SHMEL
SHMEL ответ n272nm (комментарий удален) (раскрыть)
11 апреля в 23:44
Ещё раз, для непонятливых- я не ставлю живые деньги, я не настолько азартен.
viv
viv
11 апреля в 23:02
Когда уже УЕФА займётся договорняками Занита и Сочи?
SHMEL
SHMEL ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
11 апреля в 20:25
Я постараюсь. Как я сказал раньше обычная корпоративная этика. Как пропустить чтобы никто ничего не подумал? Немного неправильно занять позицию при розыгрыше стандарта и пассивно идти в отбор в "нужный момент" (как вариант). Я ничего не утверждаю, но вижу так как вижу...
SHMEL
SHMEL ответ n272nm (раскрыть)
11 апреля в 20:20
С чего такие предположения? Я кроме как виртуальные деньги никогда и нигде не ставлю и тебе не советую. Так что ты ошибся мой дружок...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 апреля в 19:43
Интересно бы спросить у обвиняющих в сдаче, кто конкретно поддался в эпизодах с забитыми голами. Забито с игры и с углового, никто руками мячи не ловил, в свои ворота не забивал, на ровном месте не удалялся. Заболотный-кипер тянул хорошие мячи.
Какие претензии могут быть, обоснуйте...
Бубнин
Бубнин
11 апреля в 19:40, ред.
«Игра в поддавки с "Зенитом"? Этому конца и края не будет."
VAN ARM
VAN ARM
11 апреля в 19:29
всё на своих местах))))
ermak6848
ermak6848
11 апреля в 19:24
Зенит смотрится лучше чпм фк СОЧИ..
mihaluch
mihaluch
11 апреля в 19:23
Видно когда игроки поддаются.
beefs
beefs ответ SHMEL (раскрыть)
11 апреля в 19:20
совершенно в точку...
n272nm
n272nm ответ SHMEL (раскрыть)
11 апреля в 19:10
Поздравляю! Колись, сколько денег поднял?! Ты же сделал ставку на результат матча, правда?! Новую квартиру купишь или новую машину?!
Futurista
Futurista
11 апреля в 19:06
Вот наглец)...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
11 апреля в 19:04
Сложно отвечать на правильный вопрос.
SHMEL
SHMEL
11 апреля в 19:00, ред.
Все всё понимают, тут и говорить не нужно...Обычная корпоративная этика и никаких поддавков. По моему это уже не впервой, когда зенит пропускает первым для обозначения бескомпромиссной борьбы, а потом как всегда...
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