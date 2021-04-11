Рубашко: «Игра в поддавки с „Зенитом“? Достаточно уже об этом судачить»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко поделился мыслями после поражения в матче 25-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).

Надо думать уже о следующих играх. Надо брать максимальное количество очков, есть возможность побороться. Тренеры разберут игру, поправят. Главное восстановление и подготовка к ЦСКА , на носу финиш. Последние игры проводим хорошо, только результат подводит: «Рубин», «Локомотив», сегодня. Видимо, надо пройти этот путь.

Разговоры об игре в поддавки? Этому конца и края не будет, поэтому заострять внимания нет смысла. Достаточно уже об этом судачить. Ребята вообще об этом не думают. Кто-то ищет что-то вне футбола. Ну, пусть ищут.