Широков: «Видимо, приход Ганчаренко не повлиял на игроков „Краснодара“»

Бывший футболист сборной России поделился мнением о дебюте на посту главного тренера «Краснодара». В первой игре под руководством белорусского специалиста «Краснодар» в Туле уступил «Арсеналу» (0:1).

Мне кажется, «Арсенал» сегодня явно больше заслужил победу, чем «Краснодар». Команда Ганчаренко в этой игре была беззубой. Видимо, приход нового тренера никак не повлиял на настроение игроков. Обычно влияет, но по сегодняшней игре я этого не заметил.

У туляков неплохая команда, просто в большинстве матчей им не везет: у них бывают моменты, но они не могут их реализовать. Сегодня, вот, забили, молодцы.

Понятно, что в первом матче при Ганчаренко ничего и не поменялось бы, это логично. Ну, наверное, должны были сыграть более эмоционально, да. Но не получилось — ничего страшного. За неделю никакого прогресса быть и не может.

Однако я изначально говорил, что такая смена тренера — это топтание на месте.