ГлавнаяНовости

Широков: «Видимо, приход Ганчаренко не повлиял на игроков „Краснодара“»

11 апреля 2021, 18:08
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)1 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился мнением о дебюте Виктора Ганчаренко на посту главного тренера «Краснодара». В первой игре под руководством белорусского специалиста «Краснодар» в Туле уступил «Арсеналу» (0:1).

Мне кажется, «Арсенал» сегодня явно больше заслужил победу, чем «Краснодар». Команда Ганчаренко в этой игре была беззубой. Видимо, приход нового тренера никак не повлиял на настроение игроков. Обычно влияет, но по сегодняшней игре я этого не заметил.

У туляков неплохая команда, просто в большинстве матчей им не везет: у них бывают моменты, но они не могут их реализовать. Сегодня, вот, забили, молодцы.

Понятно, что в первом матче при Ганчаренко ничего и не поменялось бы, это логично. Ну, наверное, должны были сыграть более эмоционально, да. Но не получилось — ничего страшного. За неделю никакого прогресса быть и не может.

Однако я изначально говорил, что такая смена тренера — это топтание на месте.

Все новости
Федотов: «Карасёв должен был пропускать тур, а ему отдали главный матч»
Вчера, 17:06 Комментарии13
Уилкшир: «В Черчесове были опредёленные вещи, которые мне не нравились»
Вчера, 16:39 Комментарии10
Кузнецов: «Отмена красной карточки Ахметова — абсолютно правильное решение»
Вчера, 15:45 Комментарии22
Семак — о победах «Локомотива»: «Любая серия рано или поздно заканчивается»
Вчера, 15:04 Комментарии44
Аршавин: «„Зенит“ связан с „Сочи“? Посмотрите на „Спартак“ и „Арсенал“»
Вчера, 11:09 Комментарии40
Фомин: «После слов Шварца возникает улыбка на лице»
Вчера, 10:23 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
11 апреля в 19:24
Сам же понимает что времени прошло мало
Ironigor
Ironigor
11 апреля в 19:12
Таков футбол. С нашими паспортистами виртуозами ,уж точно ничего не получится. Это бизнес и тут тоже нужно уметь вести хозяйство.
STVA 1
STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
11 апреля в 19:07
Беда в том , что если каждому не "волшебнику" покупать игроков под него , то так Галицкий останется без средств существования)))
Ironigor
Ironigor
11 апреля в 19:03
Гражданин Широков , чушь не говори. Ганчаренко вообще не похож на Хотабыча . Что можно создать за такой короткий срок,из команды которая надломлена психологически и проигрывает пять матчей. В команде нет единства , многие легионеры хотят уходить, молодёжь не заиграла . Очень в тяжелом положении находятся Быки . Предстоит большая работа для Ганчаренко, и в этом сезоне точно не стоит ждать каких-то изменений и сюрпризов. Так что у Ганчаренко будет много времени до следующего года, чтобы исправить ситуацию в команде. И я думаю Галицкий поможет ему финансово в этом вопросе, закупить новых игроков под его схему и видение игры. Всё у Краснодара наладится. Будем надеяться и верить. Пожелаем Удачи Быкам и Ганчаренко !!!
ВСЕМ ДОБРА !!!
SHMEL
SHMEL
11 апреля в 18:40
Ну после первой игры выводы делать не то, что бы рано, а вообще нельзя. Да сегодня Краснодар выглядел не важно.
berda2003
berda2003
11 апреля в 18:36
на тебя тоже суд не повлиял, а вот если бы посадили - думаю, сильно изменился бы.
Союзник противников
Союзник противников
11 апреля в 18:32
А должен был???
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
11 апреля в 18:29
Туляки выглядели сильнее потому и победили.
VAN ARM
VAN ARM
11 апреля в 18:28
он тренер а не волшебник)))))))))))))
112910415
112910415
11 апреля в 18:21
" команда была беззубой " ...
выходит, тренер пытался повлиять, но перестарался !
STVA 1
STVA 1 ответ beefs (раскрыть)
11 апреля в 18:21
Своих молодых надо вводить!Вот задача на оставшиеся матчи должна быть!Хваленая академия а выхлопа ноль от неё!
ДАША Д
ДАША Д
11 апреля в 18:17
Арсеналу победа была нужнее.
beefs
beefs
11 апреля в 18:10
чего ждать от иностранцев, больше половины команды уже настроились на выход, ждем следующего турнира и новый состав, вот задача для Ганчаренко...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 апреля в 18:09
Нет, повлиял, продули...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100