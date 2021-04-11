Аджоев: «Очень важная победа, значение которой сложно переоценить»

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал победу своей команды в матче 25-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:0).

Очень важная победа, значение которой сложно переоценить. Это и три очка, которые были крайне необходимы, и позитивные эмоции, которых тоже не хватало. Поэтому можно поздравить всех с этой победой. Почему «Арсеналу» проще выигрывать у «Зенита», ЦСКА , «Краснодара»? Такой закономерности нет. Мы и во встречах с другими соперниками смотрелись неплохо, просто по разным причинам не могли набрать очки. Сегодня же наконец-то всё сложилось: достойно играли, выиграли много единоборств, забили отличный гол, поэтому и результат пришёл.