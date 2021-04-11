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Аджоев: «Очень важная победа, значение которой сложно переоценить»

11 апреля 2021, 16:46
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)1 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал победу своей команды в матче 25-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:0).

Очень важная победа, значение которой сложно переоценить. Это и три очка, которые были крайне необходимы, и позитивные эмоции, которых тоже не хватало. Поэтому можно поздравить всех с этой победой. Почему «Арсеналу» проще выигрывать у «Зенита», ЦСКА, «Краснодара»? Такой закономерности нет. Мы и во встречах с другими соперниками смотрелись неплохо, просто по разным причинам не могли набрать очки. Сегодня же наконец-то всё сложилось: достойно играли, выиграли много единоборств, забили отличный гол, поэтому и результат пришёл.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
11 апреля в 17:48
Эти три очка дают огромный шанс тулякам сохранить прописку в РПЛ.
КЭТиК
КЭТиК
11 апреля в 17:25
Главное напрямую не вылететь.
sv_1969
sv_1969 ответ ЮЗИК (раскрыть)
11 апреля в 17:15
Не особо и удивил!В принципе читалось что не проиграют
Ironigor
Ironigor
11 апреля в 16:57
Никакой сегодня Краснодар.
ЮЗИК
ЮЗИК
11 апреля в 16:52
Арсенал сегодня удивил
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