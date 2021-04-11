Ганчаренко — о поражении от «Арсенала»: «Попали в зону турбулентности»

Главный тренер «Краснодара» прокомментировал поражение своей команды в матче 25-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» (0:1).

Когда ты получаешь такую неудачную серию, нужно приложить очень много усилий, чтобы это изменить. Команда должна понимать, что в такие моменты нужно всем работать, стиснув зубы.

По защите не могу сказать, что мне что-то не понравилось, по сравнению с предыдущими матчами. Но моё и командное понимание должно улучшаться.

У нас ментально сильная команда, просто попали в зону турбулентности. Сколько нужно времени? Нам нужно хорошо подготовиться к следующему чемпионату.