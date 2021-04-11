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Ганчаренко — о поражении от «Арсенала»: «Попали в зону турбулентности»

11 апреля 2021, 16:34
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)1 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко прокомментировал поражение своей команды в матче 25-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» (0:1).

Когда ты получаешь такую неудачную серию, нужно приложить очень много усилий, чтобы это изменить. Команда должна понимать, что в такие моменты нужно всем работать, стиснув зубы.

По защите не могу сказать, что мне что-то не понравилось, по сравнению с предыдущими матчами. Но моё и командное понимание должно улучшаться.

У нас ментально сильная команда, просто попали в зону турбулентности. Сколько нужно времени? Нам нужно хорошо подготовиться к следующему чемпионату.

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82 ответ bsww (раскрыть)
11 апреля в 22:40
В концовке все команды заряжены или сами, или кем-то. Так что и для одной победы нужно задуматься не только о будущем сезоне
bsww
bsww ответ pomor45 (раскрыть)
11 апреля в 19:15
Краснодару нужна только 1 победа в пяти оставшихся матчах для гарантии игры в РПЛ
pomor45
pomor45
11 апреля в 19:08
К следующему чемпионату какой лиги?
STVA 1
STVA 1
11 апреля в 18:37
Напоминает высказывания одного персонажа
sv_1969
sv_1969 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
11 апреля в 18:24
И тут не там))
ermak6848
ermak6848
11 апреля в 18:15
На минскую зону тебя пора отправить..
Бен Зопилой
Бен Зопилой
11 апреля в 18:02
От зоны турбулентности до зоны вылета не так уж далеко. Тем более когда посадочный контроль уже пройден :)
Брулин
Брулин
11 апреля в 17:50
Вы всерьёз Гончаренко в этом поражении обвиняете? Он за несколько дней должен был изменить всё в команде?
VAN ARM
VAN ARM
11 апреля в 17:48
печальный факт)) и просвета не видно))
makkie
makkie
11 апреля в 17:36
Похоже, Ганчаренко пришёл в Краснодар с багажом из цска.
Багаж - это серия поражений)
nikoladolgov
nikoladolgov
11 апреля в 17:33
Никогда не было, а тут опять ...
Началось !
dzvinka
dzvinka
11 апреля в 17:22
нужно время, чтобы Витя разузнал про Краснодар все, как про Феенорд)))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
11 апреля в 17:21
Не повезло Михайлычу в первом же матче.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 апреля в 17:17
У коней он тоже иногда такие отмазки буксовал...
ДАША Д
ДАША Д
11 апреля в 17:16
Ещё пара поражений и тоже на выход.
stanichnik
stanichnik
11 апреля в 17:04
Все соперники в оставшихся матчах располагаются выше Краснодара в турнирной таблице, следовательно турбулентность может продолжиться.
Caniggia
Caniggia
11 апреля в 16:56
Ему все карты в руки. В оставшихся матчах чемпионата никто не будет спрашивать с него за результат. Работай, экспериментируй, пробуй, ставь команде игру, готовь к следующему сезону - одно удовольствие для главного тренера. Удачи ВМГ в Краснодаре!
Mi6
Mi6
11 апреля в 16:54
И чего только не услышишь от этого "гения"
За адекватность
За адекватность
11 апреля в 16:50
Крутое пике.
Futurista
Futurista
11 апреля в 16:49
Иван Тасминский
Иван Тасминский
11 апреля в 16:48
Ого, неплохо по отмазам поднялся за небольшой отдых.
particular
particular
11 апреля в 16:44
Попали 😉
Теперь Витя будет ментальностью разрывать турбулентность, рисовать перспективы и рассказывать про прекрасное будущее...
Союзник противников
Союзник противников
11 апреля в 16:44
Пустобрех.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 апреля в 16:36
Там тебе не тут!😜
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