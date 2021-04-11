Олич: «Я всегда чувствовал себя в ЦСКА как дома»

Главный тренер ЦСКА заявил, что рад вернуться в московский клуб.

Где бы я ни играл, было приятно ощущать, что армейские болельщики помнят и любят меня, следят за моей карьерой. Чувствовал их поддержку даже на расстоянии! Точно так же и я всегда говорил, что провел в ПФК ЦСКА чудесный период. Мы действительно много выиграли, а когда настало время уходить, я уже был сформировавшимся игроком. Хотя это был мой первый опыт выступлений за рубежом, всегда чувствовал себя здесь как дома.

Поэтому сейчас, когда я вернулся в клуб спустя столько времени, возникло чувство, что прошло всего пару лет. Увидел людей, которые до сих пор здесь работают, вместе вспомнили наши прошлые победы. Очень понравился домашний стадион ПФК ЦСКА , с нетерпением жду дебютного матча на этой прекрасной арене. Болельщики заслужили такой дом!

Я и раньше регулярно смотрел матчи ПФК ЦСКА . В том числе потому, что здесь выступает футболист хорватской сборной Никола Влашич. Когда поступило предложение, я представлял, что меня ожидает. Уверен, что могу помочь. Чувствую, что готов к работе главным тренером и, надеюсь, сумею это доказать.

Не считаю, что в клубе какая-то другая ответственность по сравнению с национальной командой. В сборной Хорватии она тоже была высокой. Мы достигли большого успеха на чемпионате мира-2018, сумели дойти до финала. Проделали много работы, и я уверен, что тот опыт обязательно мне пригодится.