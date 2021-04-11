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Олич: «Я всегда чувствовал себя в ЦСКА как дома»

11 апреля 2021, 16:09

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич заявил, что рад вернуться в московский клуб.

Где бы я ни играл, было приятно ощущать, что армейские болельщики помнят и любят меня, следят за моей карьерой. Чувствовал их поддержку даже на расстоянии! Точно так же и я всегда говорил, что провел в ПФК ЦСКА чудесный период. Мы действительно много выиграли, а когда настало время уходить, я уже был сформировавшимся игроком. Хотя это был мой первый опыт выступлений за рубежом, всегда чувствовал себя здесь как дома.

Поэтому сейчас, когда я вернулся в клуб спустя столько времени, возникло чувство, что прошло всего пару лет. Увидел людей, которые до сих пор здесь работают, вместе вспомнили наши прошлые победы. Очень понравился домашний стадион ПФК ЦСКА, с нетерпением жду дебютного матча на этой прекрасной арене. Болельщики заслужили такой дом!

Я и раньше регулярно смотрел матчи ПФК ЦСКА. В том числе потому, что здесь выступает футболист хорватской сборной Никола Влашич. Когда поступило предложение, я представлял, что меня ожидает. Уверен, что могу помочь. Чувствую, что готов к работе главным тренером и, надеюсь, сумею это доказать.

Не считаю, что в клубе какая-то другая ответственность по сравнению с национальной командой. В сборной Хорватии она тоже была высокой. Мы достигли большого успеха на чемпионате мира-2018, сумели дойти до финала. Проделали много работы, и я уверен, что тот опыт обязательно мне пригодится.

Первые дни в ПФК ЦСКА я занимался с небольшой группой игроков, поскольку многие основные футболисты разъехались по сборным. В полном составе мы провели совсем немного времени. Конечно, нам понадобится определенный период, чтобы изменить какие-то вещи, решить те проблемы, которые я увидел. Попробуем сделать это по ходу сезона. Самое главное — команда должна верить в себя, чтобы побеждать.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
11 апреля в 19:04
Мы верим тебе, Ивица! Докажи результатами свою преданность и значимость. Игроком был отличным, хотелось бы и тренера увидеть калибром не ниже.
112910415
112910415
11 апреля в 17:44
работай, тренер !
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
11 апреля в 17:43
Как к футболисту абсолютно нет вопросов. Как к тренеру время покажет.
VAN ARM
VAN ARM
11 апреля в 17:00
хотелось бы игру видить))
Союзник противников
Союзник противников
11 апреля в 16:46
Дерзай.
CSKA2012
CSKA2012
11 апреля в 16:35
Олич пришел - ЦСКА кубок в этом сезоне возьмёт)
Остапчук 67
Остапчук 67
11 апреля в 16:28
При чем тут это - результат нужен...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
11 апреля в 16:22
Говорит уверенно может действительно всё получится, могу только пожелать Оличу удачи.
ДАША Д
ДАША Д
11 апреля в 16:16
Осталось теперь только результат показать.
drug01
drug01
11 апреля в 16:13
Желаем удачи и побед
Futurista
Futurista
11 апреля в 16:11
Будь как дома, но не забывай что ты в гостях...
sv_1969
sv_1969
11 апреля в 16:11
Правильно сказал
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