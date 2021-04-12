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Мостовой: «Когда „Сочи“ открыл счет, немного испугался за результат»

12 апреля 2021, 13:56
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал победу своей команды в матче 25-го тура РПЛ против «Сочи» (2:1).

Главный итог, что мы «добили» эту победу. Хотя, когда «Сочи» открыл счет, скажу честно, немного испугался за результат. Правда, уверенность, что и сами забьем, тоже была. Переломный момент — первый гол Сердара Азмуна. Ну и второй его гол хороший. Умеет головой играть!

Была ли особая мотивация против «Сочи», потому что я играл за них в прошлом сезоне? Думаю, всегда, когда играешь против своей бывшей команды, у тебя двойная мотивация, хочешь показать себя. У меня на «Фиште» тоже такое было. Не скажу, что это сверхмотивция, но было приятно играть.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
12 апреля в 19:20
Миллер не сказал ему что так и было запланировано? Показать якобы борьбу и интригу что Сочи открывает счет а Зенит типа вырывает волевую победу.
Бубнин
Бубнин
12 апреля в 15:22
А сочинцы-то как испугались!
Futurista
Futurista
12 апреля в 14:58
Испугался тренер Сочи...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
12 апреля в 14:38
Да курортники сами испугались, ладно Азмун выручил)))))))
sten312
sten312 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
12 апреля в 14:14
Каким нашим?Они оба ваши.
makkie
makkie
12 апреля в 14:05
Чего там пугаться, когда результат заранее известен?)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 апреля в 14:04
Да уж, нервы они нашим потрепали...
ОПС
ОПС
12 апреля в 14:03
Пугаться никогда не надо, надо играть.
Romkurch
Romkurch
12 апреля в 14:03
Сочи не спартак, есть за что бояться.
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