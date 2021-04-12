Мостовой: «Когда „Сочи“ открыл счет, немного испугался за результат»

Полузащитник «Зенита» прокомментировал победу своей команды в матче 25-го тура РПЛ против «Сочи» (2:1).

Главный итог, что мы «добили» эту победу. Хотя, когда «Сочи» открыл счет, скажу честно, немного испугался за результат. Правда, уверенность, что и сами забьем, тоже была. Переломный момент — первый гол Сердара Азмуна. Ну и второй его гол хороший. Умеет головой играть!

Была ли особая мотивация против «Сочи», потому что я играл за них в прошлом сезоне? Думаю, всегда, когда играешь против своей бывшей команды, у тебя двойная мотивация, хочешь показать себя. У меня на «Фиште» тоже такое было. Не скажу, что это сверхмотивция, но было приятно играть.