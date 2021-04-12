Первый тренер Смолова: «Фёдор запросто может попасть в сборную»

Александр Поспелов, первый тренер нападающего «Локомотива» , поделился мнением об игре форварда в матче 25-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0).

Только приветствую такую игру Смолова, здорово, может, раскрылся он. Был небольшой провал, а сейчас перед нами настоящий Федор, каким он должен быть, каким он бывает. Сейчас он играет так же, как в «Краснодаре» играл, у него какой-то эмоциональный подъем.

Любой футболист рассчитывает попасть в сборную. Я думаю, у Федора есть такая же цель. Зная его, думаю, что он стремится к этому. По той игре, какую он сейчас демонстрирует, запросто может попасть в сборную. Он игрок сборной.

Фёдор именно такого склада нападающий, что может сам себе создать момент, не зависеть от кого-то и забить. Голевое чутье есть у него, обыграть может. Все у него есть. Вчера со штрафного здорово забил.