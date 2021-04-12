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Первый тренер Смолова: «Фёдор запросто может попасть в сборную»

12 апреля 2021, 12:17
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Александр Поспелов, первый тренер нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова, поделился мнением об игре форварда в матче 25-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0).

Только приветствую такую игру Смолова, здорово, может, раскрылся он. Был небольшой провал, а сейчас перед нами настоящий Федор, каким он должен быть, каким он бывает. Сейчас он играет так же, как в «Краснодаре» играл, у него какой-то эмоциональный подъем.

Любой футболист рассчитывает попасть в сборную. Я думаю, у Федора есть такая же цель. Зная его, думаю, что он стремится к этому. По той игре, какую он сейчас демонстрирует, запросто может попасть в сборную. Он игрок сборной.

Фёдор именно такого склада нападающий, что может сам себе создать момент, не зависеть от кого-то и забить. Голевое чутье есть у него, обыграть может. Все у него есть. Вчера со штрафного здорово забил.

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rubinovyi2
rubinovyi2
12 апреля в 13:13
Новый кумир-Федька!
А что,про Артемку теперь никто и не вспомнит?))))
Союзник противников
Союзник противников
12 апреля в 12:45
Федя может всё : Попасть,выпасть,пропасть...Что неоднократно доказывал.
mihaluch
mihaluch
12 апреля в 12:23
А в Спартаке такого Смолова нет.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
12 апреля в 12:20
Федя на данном этапе лучший.
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