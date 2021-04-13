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Гершкович: «Слуцкий ещё выстроит в „Рубине“ команду, претендующую на титул»

13 апреля 2021, 04:37

Бывший игрок сборной СССР Михаил Гершкович оценил работу Леонида Слуцкого на посту главного тренера «Рубина».

При Слуцком «Рубин» добился существенного прогресса, руководители команды сделали правильный выбор в пользу отечественного специалиста. Тот факт, что сейчас команда претендует на медали, во многом его заслуга. Всё-таки подбор футболистов довольно средний. Радует, что у Слуцкого длительный контракт с казанцами, уверен, что он ещё выстроит команду, которая будет бороться за золото.

После победы над «Ростовом» (1:0) в 25-м туре РПЛ «Рубин» занимает 5-ю строчку в турнирной таблице.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
13 апреля в 09:31
При всём уважении к Слуцкому и будущим тренерам Рубина, Казань вряд ли добьётся в ближайшем обозримом будущем, даже приближённого успеха к тому, которому она добилась с Бердыевым.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
13 апреля в 08:33
О дальнейших планах "Рубина" можно будет отследить по трансферной политике. Продадут Хвичу и останутся без существенных усилений - будут бултыхаться в середине таблицы и пытаться заработать на продажах игроков, раскрытых Слуцким. Попытаются сохранить и возможно кем-то усилиться - значит будут бороться за призовые места. В текущий момент, чтобы подвинуть команду газовой корпорации с первого места нужен запредельный финансовый и административный потенциал.
chromage
chromage
13 апреля в 07:00
Главное Хвичу не потерять во время летнего перерыва. Но что-то подсказывает, что это почти нереально. Там уже, блин, очередь наверное из желающих.
bashnat013
bashnat013
13 апреля в 06:27, ред.
бердыеву повезло что в то время когда рубин становился чемпионом была не благоприятная футбольная политическая обстановка у конкурентов
mihaluch
mihaluch
13 апреля в 05:04
И притенденством всё ограничится.
swed27
swed27
13 апреля в 04:52
Слуцкому до Бердыева как до Луны
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