Гершкович: «Слуцкий ещё выстроит в „Рубине“ команду, претендующую на титул»

Бывший игрок сборной СССР Михаил Гершкович оценил работу на посту главного тренера «Рубина».

При Слуцком «Рубин» добился существенного прогресса, руководители команды сделали правильный выбор в пользу отечественного специалиста. Тот факт, что сейчас команда претендует на медали, во многом его заслуга. Всё-таки подбор футболистов довольно средний. Радует, что у Слуцкого длительный контракт с казанцами, уверен, что он ещё выстроит команду, которая будет бороться за золото.