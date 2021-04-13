Аршавин: «Быть спортивным директором — одна из вещей, о которых я мечтал»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин, ныне занимающий в петербургском клубе пост директора Департамента развития молодёжного футбола, прокомментировал слухи о возможном назначении на должность спортивного директора «сине-бело-голубых».
То, что сказал Геннадий Сергеевич [Орлов о моей неготовности к этой работе], было взято из разговоров полгода назад, может быть, больше, когда мы записывали программу. Слухи – это слухи, когда будет решение, тогда и будет, решение, может быть как в мою пользу, так и в пользу какого-то другого кандидата.
Быть спортивным директором – одна из тех вещей, о которых я задумывался и мечтал. Здесь вопрос моей готовности, которую нужно правильно оценить. Вот и всё.
Сделают ли мне соответствующее предложение? Я не знаю.
Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил мнение, что Аршавин бы добился успеха на посту спортивного директора «Зенита».